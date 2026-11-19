افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مكتبها التمثيلي الجديد في سيؤول، عاصمة جمهورية كوريا الشقيقة، بهدف تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين دبي وكوريا.

ويأتي افتتاح المكتب في ظل النمو المتواصل للعلاقات التجارية بين دبي وجمهورية كوريا، إذ تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين 19.5 مليار درهم خلال عام 2025، بنمو 2.3% على أساس سنوي، كما ارتفع عدد الشركات الكورية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي من 130 شركة في نهاية 2020 إلى 330 شركة في نهاية عام 2025، بنمو 154% خلال خمس سنوات، فيما انضمت 48 شركة كورية جديدة إلى عضوية الغرفة مع نهاية الربع الثالث من 2026، بما يعكس تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الكوري بالفرص الاستثمارية التي توفرها دبي. وجرى افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في سيؤول، بمشاركة سفير الدولة لدى جمهورية كوريا، جمال عبدالله السويدي، وحضور 110 من المسؤولين ورجال الأعمال الكوريين. وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن افتتاح المكتب التمثيلي الجديد لغرفة دبي العالمية في سيؤول يُمثّل خطوة استراتيجية تعكس التزام الغرفة بتعزيز الشراكة الاقتصادية بين دبي وجمهورية كوريا، ويأتي ذلك في إطار الحرص على توسيع آفاق التعاون بين مجتمعَي الأعمال في الجانبين، وفتح قنوات جديدة للتجارة والاستثمار.