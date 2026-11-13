حميد بن راشد يصدر مرسوماً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة عجمان

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة عجمان.

ويقضي المرسوم بأن يعاد تشكيل مجلس إدارة غرفة عجمان، وذلك لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس.

ونص على أن يتولى الشيخ سلطان بن صقر النعيمي رئاسة مجلس الإدارة، ويتولى محمد خليفة بن سالمين العرياني منصب النائب الأول للرئيس، ومروان حسين محمد الشعالي منصب النائب الثاني للرئيس.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من: الدكتورة آمنة خليفة آل علي، ومريم خليفة عيسى الجرمن، ومحمد راشد بن جبر السويدي، وسارة عبدالله محمد آل مراد، وسعود عبدالله سعيد النعيمي، وميشيل ديب حنا.

كما نص المرسوم على إلغاء المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، والعمل بالمرسوم الجديد من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية.