«غرفة دبي» تستعرض برامج دعم مصالح مجتمع الأعمال

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أخيراً، اللقاء الفصلي الثالث لمجموعات ومجالس الأعمال لعام 2026، بحضور 80 من ممثلي مجموعات ومجالس أعمال، حيث ناقش اللقاء مستجدات الجهود الرامية إلى دعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي.

واستعرضت الغرفة أحدث البرامج والخدمات الهادفة إلى دعم مصالح مجتمع الأعمال، إلى جانب المبادرات التي تسهم في تحفيز الشركات على التوسع والنمو عبر مختلف القطاعات. كما بحث المشاركون آفاق تعزيز التنسيق بين مجموعات ومجالس الأعمال، وتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات المعنية.

وسلّط اللقاء الضوء على برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في دبي، الذي تشرف عليه غرف دبي، مع استعراض المسارات تدريبية المتخصصة التي أطلقتها الغرف أخيراً لتمكين وتدريب 14 ألف شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن عملياتها الإدارية والتشغيلية.

وشهد اللقاء كذلك بحث آليات الارتقاء بأداء مجموعات ومجالس الأعمال، وتعزيز إسهامها في دعم القطاع الخاص، وتطوير بيئة الأعمال، إلى جانب التأكيد على أهمية تبادل المعرفة والتعاون في استحداث فرص جديدة للشركات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقالت نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي: «تُعد مجموعات ومجالس الأعمال شركاء رئيسين في ترسيخ بيئة أعمال أكثر مرونة وابتكاراً وتنافسية في دبي. ونحرص من خلال لقاءاتنا الفصلية على تعزيز التواصل مع القطاع الخاص، وتوفير منصة فاعلة لتبادل الرؤى وتحديد الأولويات المشتركة، وتطوير حلول عملية تدعم نمو الشركات».