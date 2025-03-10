إشغال فنادق دبي يتخطى حاجز 93% لـ 10 أيام متتالية في فبراير     

سجلت السوق الفندقية في دبي مستويات أداء قياسية، خلال شهر فبراير الماضي، تزامناً مع موسم فعاليات الأعمال والمؤتمرات الكبرى التي استضافتها الإمارة، فضلاً عن موسم السياحة والترفيه، وتخطى مؤشر الإشغال العام حاجز 93% لـ10 أيام متتالية، بين 16 و25 فبراير 2025.

وبحسب بيانات صادرة عن شركة «أماديوس»، المتخصصة في خدمات وحلول تكنولوجيا السياحة والسفر، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد سجل يوم 19 فبراير الماضي أعلى معدل إشغال بلغ 96.4%، يليه يوم 20 فبراير بمعدل إشغال بلغ 96%، فيما سجل 18 فبراير معدل إشغال نسبته 95.7%، لتظهر هذه البيانات مستويات أداء قوية، مقارنة بمعدلات الإشغال في يناير 2025 وديسمبر 2024.

واستناداً إلى هذه البيانات، فإن متوسط الإشغال الفندقي بين 16 و25 فبراير الماضي وصل إلى 93.3%، ما يعني أنه تم بيع أكثر من 1.43 مليون ليلة فندقية خلال 10 أيام، وفقاً لسعة السوق الفندقية البالغة 154 ألف غرفة، فيما وصل عدد الليالي الفندقية المبيعة في 19 فبراير وحده إلى 148.4 ألف ليلة.

وتشمل هذه البيانات الغرف الفندقية فقط، إذ تضم سوق الضيافة في دبي الآلاف من وحدات «بيوت العطلات».

ويتزامن الأداء القياسي للسوق الفندقية خلال هذه الفترة مع استضافة دبي معرض الخليج للأغذية «غلفود 2025» بين 17 و21 فبراير، إضافة إلى معرض دبي العالمي للقوارب بين 19 و23 فبراير في «دبي هاربور»، وغيرها من الفعاليات الكبرى.

وقال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي المدير العام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي: «تواصل دبي تعزيز مكانتها العالمية، وجهة سياحية وتجارية في الوقت نفسه، حيث شهدت المدينة في فبراير الماضي معدلات إشغال قياسية في فنادقها»، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجيات دبي في جذب السياح، بغرض الترفيه والأعمال من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف خوجلي لـ«الإمارات اليوم»: «يعد شهر فبراير من أهم الأشهر التي تشهد فيها دبي العديد من الفعاليات الكبرى والمؤتمرات الدولية، إذ استضافت المدينة عدداً من المؤتمرات والمعارض العالمية، ما جذب عدداً كبيراً من المشاركين من جميع أنحاء العالم، كأحد العوامل الأساسية التي تسهم في زيادة إشغال الفنادق في دبي».

وتابع: «مستويات الإشغال الفندقي خلال فبراير لم نشهدها من قبل، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الآلاف من الغرف الفندقية الجديدة التي تدخل سوق دبي الفندقية كل عام»، مشيراً إلى أن مستويات الدخل في فنادق المجموعة ومنشآتها الفندقية البالغ عددها 18 منشأة خلال فبراير 2025، كانت أعلى من الشهر ذاته من عام 2024. ولفت إلى أن معدل الإشغال العام بلغ 95% خلال فبراير ككل، و100% بين 14 و27 فبراير في تسعة فنادق ضمن محفظة مجموعة «فنادق حياة».

وقال خوجلي: «تمتاز دبي بتوفيرها بيئة متميزة للأعمال، تستفيد من موقعها الاستراتيجي كمركز ربط بين الشرق والغرب، ما يجعلها الوجهة المثالية لاستضافة الفعاليات الدولية، فيما تساعد جودة الخدمات والبنية التحتية المتطورة في جعل المدينة الخيار الأول للعديد من الشركات والفعاليات».

وأضاف أنه إلى جانب سياحة الأعمال، فإن الإمارة تشهد زخماً متواصلاً في الطلب على السياحة الترفيهية، خصوصاً خلال هذه الفترة من السنة.

18.72 مليون زائر

حقّقت دبي إنجازاً جديداً خلال عام 2024، باستقبالها أكثر من 18,72 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 9%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 التي استضافت فيها 17.15 مليون زائر، لتواصل تسجيل أرقام قياسية كل عام.

. النتائج تعكس نجاح استراتيجيات دبي في جذب السياح بغرض الترفيه والأعمال من مختلف أنحاء العالم.