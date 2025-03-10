عودة ارتفاع أسعار الذهب تحدّ من الطلب على شراء «المشغولات»

عاودت أسعار الذهب مسيرة ارتفاعها، مسجلة في نهاية الأسبوع الماضي زيادات بقيم تراوح بين 5.75 و7.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» إن عودة أسعار الذهب للارتفاع، وبقِيَم كبيرة، انعكس على نشاط الأسواق في ما يتعلق بشراء المشغولات الذهبية الجديدة، التي شهدت معدلات بطء متباينة، لافتين إلى أن الزيادات السعرية واكبت هدوء الطلب خلال شهر رمضان، بما عزز من بطء الإقبال على الشراء.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 351 درهماً بارتفاع قيمته 7.75 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً 326.5 درهماً بزيادة سبعة دراهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 313 درهماً بارتفاع 6.25 دراهم، كما سجل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً 268.25 درهماً بزيادة بلغت 5.75 دراهم.

وقال مدير المبيعات في محل «دايمو لتجارة الذهب والمجوهرات»، ديلي سون: «للزيادات السعرية للمعدن الأصفر انعكاسات سوقية على المشغولات الذهبية الجديدة التي تشهد بطئاً في الطلب، إضافة إلى أن الأسواق تشهد هدوءاً نسبياً خلال شهر رمضان، مع غياب المحفزات والمواسم التي تجعل المستهلكين يقبلون على الشراء حالياً».

وأضاف: «في المعتاد، تشهد الأسواق نشاطاً في الطلب على هدايا المشغولات والمجوهرات قبيل فترة عيد الفطر، مع تفضيل عدد من المتعاملين الشراء خلال تلك الفترة».

من جهته، قال مدير محل «ماشو لتجارة الذهب والمجوهرات»، راج باهي، إن «عودة أسعار الذهب للارتفاع، عقب انخفاضها خلال الأسبوع السابق، أسهم في بطء الطلب على شراء هدايا المشغولات الذهبية الجديدة».

وأوضح أن «هدوء الطلب خلال شهر رمضان دعم من حالة بطء المبيعات للمشغولات الذهبية، فيما يترقب العديد من المتعاملين في قطاع السبائك، تسجيل المعدن الأصفر لارتفاعات سعرية جديدة وفقاً لتوقعات الأسواق العالمية، حتى يقبلوا على بيع ما لديهم من منتجات للمتاجر».

في السياق نفسه، قال مدير شركة «ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك، إن «العديد من المتعاملين يفضلون الشراء للمشغولات خلال تلك الفترة من شهر رمضان، لكن عودة أسعار الذهب للارتفاع وبمعدلات كبيرة، أدت إلى بطء الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة بالأسواق».

وأشار إلى أن «العديد من التجار يعوّلون على الفترة التي تسبق موسم عيد الفطر لتنشيط المبيعات بمعدلات جيدة، خصوصاً أن العديد من المقيمين يشترون هدايا من المشغولات خلال تلك الفترة، سواء قبل السفر لقضاء العطلة مع أسرهم أو حتى للمقيمين مع عائلاتهم داخل الدولة».