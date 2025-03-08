52 فندقاً «قيد الإنشاء والتخطيط» في دبي بطاقة 14.5 ألف غرفة

أفادت شركة «Lodging Econometrics» الأميركية، المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية، بأن عدد المشروعات الفندقية «قيد الإنشاء والتخطيط» في دبي وصل إلى 52 مشروعاً فندقياً بطاقة تبلغ 14.5 ألف غرفة، بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن المشروعات الفندقية قيد الإنشاء في السوق الإماراتية ككل وصلت إلى 95 منشأة فندقية، تضم في الإجمال نحو 26 ألف غرفة خلال الفترة ذاتها.

وقالت الشركة في تقرير اتجاهات مشاريع بناء الفنادق في الربع الرابع من عام 2024 لمنطقة الشرق الأوسط، إنه في نهاية الربع الرابع من العام الماضي بلغ إجمالي مشاريع البناء في المنطقة 619 مشروعاً، تضم أكثر من 155 ألف غرفة، مشيرة إلى أن المنطقة تُظهِر نمواً مستمراً مع زيادة بنسبة 2% على أساس سنوي في المشاريع، وارتفاع بنسبة 6% على أساس سنوي بالنسبة للغرف.

وأضافت أن المشاريع المقرر أن تدخل مرحلة الإنشاء في الأشهر الـ12 المقبلة شهدت نمواً كبيراً، حيث ارتفعت بنسبة 42% على أساس سنوي حسب المشاريع، و61% على أساس سنوي حسب الغرف.

وبلغ عدد الغرف الفندقية المتاحة في دبي، مع نهاية شهر ديسمبر الماضي 154.016 ألف غرفة في 832 منشأة، مقارنة مع 150.291 ألف غرفة فندقية في 821 منشأة في عام 2023، وهو ما يجعل دبي تتقدم بشكل واضح على مدن رئيسة مثل نيويورك، وبانكوك، وباريس، وسنغافورة، وذلك وفقاً لبيانات مؤسسة «إس تي آر»، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية.

يُشار إلى أن السوق الفندقية في دبي سجلت خلال العام الماضي 2024 أعلى معدلات إشغال لها على الإطلاق منذ ثماني سنوات، على الرغم من دخول نحو 46.5 ألف غرفة فندقية إضافية إلى الخدمة في الفترة بين عامَي 2017 و2024، مستفيدة من النمو الكبير الذي سجله قطاع السياحة في دبي خلال السنوات الماضية.

وأظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن معدل الإشغال الفندقي العام، نهاية عام 2024، وصل إلى 78.2% لنحو 154 ألف غرفة فندقية، مقابل معدل إشغال بلغ 78% لنحو 107 آلاف غرفة فندقية في عام 2017.