مستهلكون: محال تطرح مستلزمات الاحتفال برمضان دون عروض أو تخفيضات

قال مستهلكون إن محال تجارية توسعت، للمرة الأولى، في طرح مجموعة متنوعة من مستلزمات الاحتفال بشهر رمضان، وعلى رأسها الفوانيس، ومجموعات الزينة المعلقة، والأضواء، والمستلزمات المنزلية، مثل المفروشات والوسائد، ومستلزمات المائدة كالأطباق والأكواب والمفارش والحقائب وأكياس الهدايا، وجميعها مطبوعة عليها شعارات رمضان، بجانب المستلزمات الشخصية، مثل حامل المصحف و«عداد التسبيح».

وأشاروا إلى أن المحال لم تطرح عليها أي عروض أو تخفيضات سعرية، مطالبين بطرح تخفيضات لزيادة مشترياتهم، كما طالبوا بزيادة عدد المحال التي تطرح هذه المستلزمات، لضمان جودتها وانخفاض أسعارها.

وأظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم»، في عدد من المحال التي تبيع هذه المستلزمات، أن بعضها محلي الصنع، والبعض الآخر مستورد من عدد من الدول الآسيوية بصفة خاصة، وأن أسعارها تبدأ من 5.75 دراهم وتصل إلى 200 درهم تقريباً.

محال تجارية

وتفصيلاً، قال المستهلك، أحمد المنصوري، إن «محال تجارية توسعت للمرة الأولى في طرح مجموعة واسعة من مستلزمات الاحتفال بشهر رمضان المبارك، وعلى رأسها فوانيس رمضان، وأدوات الزينة المعلقة، والأضواء المنزلية المكتوبة عليها شعارات رمضان»، مشيراً إلى أن هذا التوجه الجديد يدعم الاحتفال بقدوم شهر الصوم.

ولفت إلى أن المحال التي طرحت هذه المستلزمات، لم تطرح عليها أي عروض أو تخفيضات سعرية، مطالباً بطرح تخفيضات عليها، لزيادة المشتريات منها، خصوصاً للأسر الكبيرة.

مستلزمات الاحتفال

وقال المستهلك، جمال زكريا، إن «هذا العام شهد توجهاً جديداً، يتمثل في طرح عدد من المحال التجارية، للمرة الأولى، الكثير من مستلزمات الاحتفال برمضان، بأشكال وأحجام وألوان مختلفة، خصوصاً الفوانيس والمستلزمات المنزلية، مثل المفروشات والوسائد، ومستلزمات المائدة كالأطباق والأكواب والمفارش المطبوعة عليها شعارات رمضان، ما يدعم البهجة بقدومه للأطفال والكبار معاً».

وأوضح أنه لاحظ أن معظم هذه المحال لم يطرح تخفيضات عليها، مطالباً بطرح تخفيضات عليها لشراء كميات أكبر منها، وتبادلها كهدايا مع الأهل والأصدقاء، كما طالب بزيادة عدد المحال التي تطرح هذه المستلزمات، لضمان جودتها وانخفاض أسعارها، نتيجة زيادة المنافسة في السوق.

واتفقت المستهلكة، سارة أحمد، في أن طرح هذه المستلزمات يضيف أجواء احتفالية مبهجة بقدوم شهر رمضان، مشيرة إلى أن استخدام الكثير منها، مثل الفوانيس ومستلزمات المائدة وحقائب وأكياس الهدايا بمقاسات مختلفة وأشكال متنوعة، بجانب مستلزمات شخصية، مثل حامل المصحف الشريف و«عداد التسبيح»، يزيد في شهر رمضان بشكل خاص.

وطالبت كذلك بطرح عروض وتخفيضات سعرية عليها، وزيادة عدد المحال التي تطرحها، لزيادة التنوع فيها، وضمان ارتفاع مستوى الجودة وانخفاض الأسعار.

إقبال كبير

في المقابل، قالت المسؤولة في أحد هذه المحال، دونا باياني، إنه «يوجد إقبال كبير على شراء مستلزمات الاحتفال برمضان، خصوصاً خلال الفترة المسائية»، مضيفة أنه «روعي أن تكون أسعارها مناسبة لمختلف المستهلكين»، مشيرة إلى أن معظم هذه المستلزمات تقل أسعارها عن 100 درهم.

ولفت المسؤول في محل آخر، عبدالرزاق أصيل، إلى أن «المحال التي تبيع مستلزمات الاحتفال برمضان، تشهد إقبالاً ملموساً منذ طرحها»، متوقعاً ارتفاع مستوى الإقبال بشكل أكبر، خلال عطلة نهاية الأسبوع والأيام السابقة على رمضان مباشرة.

وأوضح أن «بعض هذه المستلزمات محلي الصنع، وبعضها الآخر مستورد من الخارج، خصوصاً من بعض الدول الآسيوية».

ونوه إلى أن أسعار المستلزمات مناسبة بصفة عامة، كما رُوعي توفير مقاسات وأحجام مختلفة، بحيث تختلف الأسعار باختلاف الأحجام والمقاسات، ما يجعلها مناسبة لجميع المستهلكين بمستويات إنفاق مختلفة.