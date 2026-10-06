«فرجان دبي» تنظم معرض «مزرّاي» لاحتياجات المرأة

نظّمت مؤسسة فرجان دبي معرض «مزرّاي» لاحتياجات المرأة، على مدار ثلاثة أيام، في حوي ند الشبا، بمشاركة عدد من المحال والمشروعات المحلية المتخصصة في القطع والمخاوير، إلى جانب عدد من المقاهي ومنطقة مخصصة للتصوير، وذلك في إطار الفعاليات المجتمعية التي تنظمها فرجان دبي في الأحياء السكنية.

وضمّ المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات المرأة استعداداً لشهر رمضان المبارك، حيث شهد مشاركة سبعة محال متخصصة في القطع والمخاوير وغيرها من المستلزمات، إلى جانب مقهيين، فضلاً عن منطقة للتصوير أتاحت للزائرات الاستمتاع بتجربة متكاملة تجمع بين التسوق والضيافة والأجواء الاجتماعية.

وأكدت مديرة مؤسسة فرجان دبي، علياء الشملان، أن معرض «مزرّاي» يأتي ضمن حرص «فرجان دبي» على تنظيم فعاليات تلبي احتياجات أفراد المجتمع، وتوفّر للمرأة الإماراتية مساحة تجمع مختلف المستلزمات التي تحتاج إليها استعداداً لشهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن تنوع المشاركين في المعرض يعكس أهمية دعم المشاريع المحلية وإتاحة الفرصة لها للوصول إلى أفراد المجتمع ضمن أجواء مجتمعية مميزة.

وأضافت أن «فرجان دبي» تواصل جهودها في تفعيل حوي ند الشبا من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات المجتمعية التي تستهدف الأسرة الإماراتية، وتُسهم في توفير مساحات تجمع أفراد المجتمع وتعزّز التواصل بينهم، موضحة أن معرض «مزرّاي» يمثل امتداداً لسلسلة من الفعاليات والأنشطة التي أقيمت في الحوي منذ بدء تفعيله، والتي تنوعت في مجالاتها لتناسب مختلف أفراد الأسرة وتدعم احتياجات المجتمع المحلي.

علياء الشملان:

• حريصون على تنظيم فعاليات تلبي احتياجات أفراد المجتمع، وتنوّع المشاركين يعكس أهمية دعم المشاريع المحلية.