"إيكيا" تخفض أسعار نحو 1500منتج في أوروبا بما يصل إلى 28 %

قالت شركة الأثاث السويدية العملاقة إيكيا الثلاثاء، إنها ستخفض أسعار نحو 1500 منتج في أوروبا بما يصل إلى 28 في المئة، اعتبارا من الأول من سبتمبر، لجذب المستهلكين المتضررين من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وخفضت "إيكيا" أسعارها مرات عدة خلال السنوات الأخيرة، رغم انعكاس ذلك سلبا على إيرادات الشركة وأرباحها في أحدث تقرير لنتائجها المالية.

وقال المدير العام لمجموعة إنتر إيكيا، الشركة القابضة الرئيسة للمجموعة ياكوب يانكوفسكي،، في مقابلة مع وكالة فرانس برس "هناك التزام طويل الأمد بخفض الأسعار لعملائنا".

وأكد أن الموردين "لن يتعرضوا لأي ضغوط على صعيد التكاليف بسبب ذلك"، مضيفا "هناك احتمال كبير بأن يؤدي بيعنا كميات أكبر إلى زيادة إنتاج الموردين".

وأوضح أن هذه التخفيضات ستكلف مجموعة إنتر إيكيا ومجموعة إنغكا، التي تضم معظم متاجر إيكيا، إلى جانب أصحاب امتيازات آخرين في أوروبا، نحو 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار).

وقالت مجموعة إنغكا إن التخفيضات ستشمل نحو 900 منتج في كل سوق.

وفي إطار مساعيها لجعل أسعار منتجاتها في متناول المستهلكين خارج أوروبا أيضا، ستستثمر مجموعة إنغكا 70 مليون يورو للتخفيف من تأثير ضغوط التضخم وتقلبات أسعار العملات في آسيا وأميركا الشمالية.

وفي أنحاء أوروبا، ستنخفض أسعار عدد من منتجات إيكيا الشهيرة، بينها بعض طرازات مكتبات بيلي ووحدات التخزين كالّاكس ومعدات المطابخ، بنسب تتراوح بين 15 و28 بالمئة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إنغكا خوفينثيو مايستو، لوكالة فرانس برس إن المنتجات المشمولة بالتخفيضات ونسب خفض أسعارها ستختلف قليلا من سوق إلى أخرى.

وبعدما أعلنت إيكيا زيادة نادرة في الأسعار في أعقاب جائحة كوفيد، استثمرت شركة الأثاث السويدية العملاقة ما بين ملياري وثلاثة مليارات يورو لخفض أسعار منتجاتها بنسبة 10 بالمئة منذ عام 2023.