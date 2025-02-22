دبي تستقبل 824 ألف سائح صيني خلال 2024

أظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الإمارة استقبلت 824 ألف سائح صيني خلال العام الماضي، وبنسبة نمو كبيرة بلغت 31% مقارنة بالعام السابق.

وتُعد الصين من أكبر الأسواق المصدرة لقطاع السياحة إلى دبي، وتركزت جهود الإمارة على جذب السياح الصينيين من خلال إطلاق العديد من الحملات التسويقية، فضلاً عن فعاليات خاصة خلال رأس السنة الصينية.

وأسهمت هذه الزيادة في عدد السياح الصينيين في تحقيق عام سياحي قياسي في دبي خلال العام الماضي، حيث استقبلت 18.72 مليون سائح دولي من مختلف أسواق العالم، بزيادة بنسبة 9% عن العام السابق.