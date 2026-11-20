وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مذكرة تفاهم استراتيجية مع منصة «شياوهونغشو» الصينية، المعروفة باسم «ريدنوت»، في أول شراكة استراتيجية للمنصة في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تعزيز الترويج لدبي لدى الجمهور الصيني، والاستفادة من المنصة في التعريف بالمقومات السياحية والتجارب التي توفرها الإمارة.

وتأتي الاتفاقية في إطار استراتيجية «جاهزية دبي لاستقبال الزوار الصينيين»، التي تستهدف تسهيل تجربة الزوار من الصين وتعزيز التواصل معهم، من خلال الاستفادة من المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي التي يعتمدون عليها في اكتشاف الوجهات والتخطيط للسفر.

وتضم منصة «شياوهونغشو» مئات الملايين من المستخدمين، وتتيح لهم مشاركة تجاربهم وتقييماتهم وأدلة السفر والصور ومقاطع الفيديو، ما يجعلها إحدى المنصات المؤثرة في قرارات المستخدمين المتعلقة بالسفر والتسوق وأنماط الحياة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيبحث الجانبان فرص التعاون في الترويج السياحي وإنتاج المحتوى والسرد القصصي، وتعزيز التفاعل مع الجمهور، وتنظيم مبادرات لصناع المحتوى، بما يتيح التعريف بتجارب دبي من خلال محتوى رقمي يستند إلى تجارب الزوار وتوصيات المستخدمين.

كما يشمل التعاون استكشاف مبادرات تغطي مختلف مراحل تجربة الزائر، بدءاً من التعرف على دبي والتخطيط لزيارتها، وصولاً إلى التفاعل مع الوجهة خلال الزيارة، وتعزيز ارتباط الجمهور بها عبر قنوات التواصل الرقمية والتجارب المباشرة.

ووقّع المذكرة، نيابة عن المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عصام كاظم، المدير الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في المؤسسة، شهاب شايان، فيما وقّعتها عن منصة «شياوهونغشو» المدير الإداري لقطاع الأعمال العالمية في منطقتَي آسيا والشرق الأوسط، دودو كوانغ، نيابة عن المدير العام لمجموعة الأعمال التجارية العابرة للحدود وقطاع الإنترنت في المنصة، تيم تشانغ.

وقال شهاب شايان، إن "الصين تُعد من الأسواق السياحية ذات الأولوية لدبي"، مشيراً إلى أن الشراكة تتيح توظيف إمكانات المنصة الرقمية في الوصول إلى شرائح جديدة من المسافرين، وتعريفهم بالتجارب السياحية والترفيهية التي توفرها الإمارة.

وأضاف أن التعاون يتماشى مع توجهات دبي ضمن أجندتها الاقتصادية «D33»، ويستهدف تعزيز حضورها لدى المسافرين الذين يعتمدون على المنصات الرقمية وتوصيات المستخدمين في اختيار وجهاتهم السياحية.

من جانبها، قالت دودو كوانغ، إن "الشراكة تمثل خطوة ضمن توجه المنصة لتعزيز علاقاتها مع دبي على المدى الطويل"، موضحة أن التعاون سيبدأ بقطاع السفر والسياحة، مع تطلع الجانبين إلى بحث فرص توسيعه مستقبلاً ليشمل قطاعات أخرى، منها تجارة التجزئة والخدمات المالية والتعليم والضيافة وأسلوب الحياة.

وأضافت أن هذا التعاون يستهدف تعزيز التواصل بين الشركات في دبي والجمهور الصيني، وتشجيع الزوار على تكرار الزيارة والإقامة لفترات أطول، بما يسهم في بناء علاقات مستدامة مع الإمارة.

وتشمل استراتيجية «جاهزية دبي لاستقبال الزوار الصينيين» تسهيل إجراءات وتجربة السفر، من خلال توفير خيارات الدفع الرقمية المستخدمة على نطاق واسع في الصين، وتعزيز خدمات الدعم باللغة الصينية (الماندرين) خلال مختلف مراحل رحلة الزائر.