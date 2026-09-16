أول طائرة لـ"طيران الإمارات" بمقاعد كهربائية تصل دبي اليوم

كشفت "طيران الإمارات"، أنها تستعد لإدخال أول طائرة من طراز إيرباص A350 مجهزة بمقاعد الدرجة السياحية الممتازة الجديدة، التي تعمل بالكامل بالكهرباء، إلى الخدمة التجارية خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة طيران الإمارات، عادل الرضا، لـ"الإمارات اليوم"، إن أول طائرة A350 مزودة بهذه المقاعد ستصل إلى دبي اليوم، على أن تدخل الخدمة خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر، لتشكل إضافة جديدة إلى تجربة الدرجة السياحية الممتازة لدى الناقلة.

وأضاف الرضا: تأتي الخطوة بعد إعلان طيران الإمارات في سبتمبر الجاري إطلاق أول مقعد في العالم ضمن فئة الدرجة السياحية الممتازة يعمل بالكامل بالكهرباء، ويضم حاجز خصوصية قابلاً للتعديل.

وتابع: توفر المقاعد الجديدة للمتعاملين إمكانية تعديل وضعية الجلوس بلمسة زر، مع إعدادات مخصصة للاسترخاء وتناول الطعام، إلى جانب حاجز الخصوصية الكهربائي الذي يمكن رفعه أو خفضه وتثبيته عند الارتفاع الذي يفضله المسافر.

وتضم الدرجة السياحية الممتازة على طائرات A350 لدى طيران الإمارات 28 مقعداً بتوزيع 2-3-2، بعرض يبلغ 20 بوصة ومسافة بين المقاعد تصل إلى 39 بوصة.

وأضاف الرضا: يأتي وصول الطائرة الأولى إلى دبي تمهيداً لبدء مرحلة جديدة من تطوير تجربة الدرجة السياحية الممتازة، التي أطلقتها طيران الإمارات في عام 2022، وواصلت منذ ذلك الحين توسيع نطاقها عبر أسطولها.

وقال: يشكل إدخال المقعد الكهربائي الجديد أحدث خطوة في استثمارات الناقلة لتطوير مقصوراتها ومنتجاتها، بالتزامن مع برنامجها الواسع لتحديث أسطولها.

وذكر الرضا إن الناقلة لديها طلبيات لـ73 طائرة من طراز إيرباص A350، مشيراً إلى أن الطائرة رقم 28 من هذا الطراز ستصل إلى دبي اليوم.

وأضاف أن طيران الإمارات تشغّل حالياً 27 طائرة من طراز A350 ضمن أسطولها، فيما من المقرر أن تتسلم نحو أربع طائرات إضافية من الطراز نفسه قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح الرضا أن الناقلة تتوقع مستقبلاً استلام ما بين 14 و15 طائرة جديدة من طراز A350 سنوياً، ضمن خطتها لتوسيع أسطول هذا الطراز.

وفي ما يتعلق بطائرات البوينغ 777X، قال الرضا إن طيران الإمارات تترقب وصول الطائرة، متوقعاً أن يتم ذلك في مايو أو يونيو من العام المقبل.

وأكد أن كل شيء جاهز من جانب طيران الإمارات لاستقبال وتشغيل الطائرة الجديدة، مشيراً إلى أن الناقلة لديها مخطط واضح لكيفية تشغيلها.

ولفت الرضا إلى أن العام المقبل سيشهد استقبال "طيران الإمارات" لطائرات إيرباص A350 وطائرات بوينغ 777X معاً، في خطوة تعزز عملية توسيع أسطول الناقلة.