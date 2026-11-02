«دي بي ورلد» تُطلق خدمة شحن جديدة لتعزيز الربط التجاري بين الصين وأفريقيا

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» إطلاق خدمة شحن بحري أسبوعية جديدة لتعزيز الربط البحري بين الشرق الأقصى وأفريقيا، وتوفير خيارات أوسع للمتعاملين ودعم مرونة سلاسل التوريد والوصول إلى الأسواق المتنامية في شرق وجنوب القارة الأفريقية.

وأوضحت المجموعة أن الخدمة الجديدة، التي تديرها أعمال حلول الشحن التابعة لها في منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، من المقرر أن تبدأ عملياتها في أواخر نوفمبر الجاري، بما يعزز الربط البحري بين الصين والأسواق الأفريقية.

وستشمل الخدمة الجديدة ثمانية موانئ ضمن مسارها الملاحي، يبدأ من شنغهاي ونينغبو ونانشا في الصين، مروراً بميناء كلانغ ويستبورت في ماليزيا، وصولاً إلى دار السلام في تنزانيا ومابوتو في موزمبيق، ثم سنغافورة، وشنغهاي في الصين.

وقالت «دي بي ورلد» إن الخدمة ستوفر روابط إضافية بين مراكز التصدير الرئيسية في الصين والأسواق الأفريقية، بما يدعم حركة البضائع عبر مسارات التجارة القائمة والناشئة، ويوفر للعملاء خيارات إضافية للشحن والوصول إلى الأسواق.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية في قطاع الخدمات البحرية لدى «دي بي ورلد»، غانيش راج، إن أنماط التجارة العالمية تشهد تغيرات، ما يتطلب توفير أكثر من مجرد طاقة استيعابية للشحن، مع التركيز على موثوقية الربط وتعدد الخيارات والمرونة في التعامل مع تطورات حركة التجارة.

وأضاف أن الخدمة الجديدة تجسد نهج ممرات التجارة المترابطة الذي تتبناه المجموعة، من خلال تعزيز الربط البحري بين الصين وأفريقيا، وفتح مزيد من الفرص أمام الشركات، وتطوير شبكات شحن أكثر مرونة.

وستدعم الخدمة نقل مجموعة متنوعة من البضائع، تشمل الآلات والإلكترونيات ومواد البناء ومكونات السيارات من الصين، إلى جانب الصادرات الأفريقية، بما فيها المنتجات الزراعية والمعادن والسلع الأولية الأخرى.

ويأتي إطلاق الخدمة بالتوازي مع استثمارات «دي بي ورلد» في البنية التحتية التجارية بأفريقيا، إذ تنفذ المجموعة توسعة بقيمة 165 مليون دولار لمحطة الحاويات في ميناء مابوتو بموزمبيق، بهدف زيادة طاقتها الاستيعابية للمناولة إلى أكثر من الضعف.

كما التزمت المجموعة باستثمار أكثر من 500 مليون دولار لتحديث ميناء دار السلام في تنزانيا.

وأشارت المجموعة إلى أن الجمع بين الخدمة البحرية الجديدة والاستثمارات في الموانئ يهدف إلى ربط البنية التحتية للموانئ بالخدمات البحرية، وتوسيع خيارات العملاء وتعزيز الربط الإقليمي ودعم نمو التجارة بين دول الجنوب.