6 أسهم تستحوذ على 68% من سيولة سوق دبي المالي

استحوذت أسهم ست شركات مدرجة في سوق دبي المالي، وهي «إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير»، و«دبي الإسلامي»، و«دبي للاستثمار»، و«الاتحاد العقارية»، و«الإمارات دبي الوطني»، على نسبة 68% من سيولة سوق دبي المالي، بنهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات سوق دبي المالي، فإن إجمالي أحجام السيولة المتداولة على الأسهم الستة بلغ نحو 326.9 مليون درهم، بنسبة 68% من أحجام السيولة في سوق دبي المالي ككل، والتي وصلت إلى نحو 482 مليون درهم.

وتصدر سهم «شركة إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 130.034 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 0.35%، تلاه سهم «إعمار للتطوير» بنحو 71.16 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 0.74%، ثم سهم «دبي الإسلامي» بنحو 40.57 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 0.52%. وضمت الأسهم، سهم «دبي للاستثمار» بنحو 29.35 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 1.33%، يليه سهم «الاتحاد العقارية» بنحو 28.23 مليون درهم، صاعداً بنسبة 2.57%، يليه سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنحو 27.54 مليون درهم، منخفضاً بنسبة 1.17%.

وتباين أداء مؤشرات أسهم الإمارات، أمس، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.28% إلى 9619.72 نقطة، بينما تراجع مؤشر سوق دبي 0.15% إلى 5380.21 نقطة.

إلى ذلك، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) - المساهم المالك لحصة الأغلبية حالياً بنسبة 90% من الأسهم العادية لشركة أدنوك للغاز المحدودة (أدنوك للغاز) أو «الشركة»، التي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس - عزمها طرح نحو 3.1 مليارات من أسهم شركة «أدنوك للغاز» من خلال طرح «مسوّق الطرح».

وسيتم طرح 3.070.056.880 سهماً، ما يمثّل 4% من رأس المال المُصدر والقائم لشركة «أدنوك للغاز»، وبدأ الطرح على الفور وينتهي اليوم (21 فبراير الجاري)، وتخضع العملية للتسريع حسب تقدير «أدنوك»، وستخضع «أدنوك» و«أدنوك للغاز» لفترة حظر تداول معتادة مدتها 180 يوماً، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها، إلا إذا تم التنازل عنها من قِبل المنسقين العالميين المشتركين.