«الفلانتين» يحفّز الطلب على العُملات والمشغولات الذهبية

أفاد مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات بأن الأسواق شهدت تحسناً في الطلب، على المشغولات والمجوهرات والعملات الذهبية، بدعم من عروض «الفلانتين».

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن طرح عدد من المتاجر لعروض ترويجية، بمناسبة «الفلانتين»، انعكس إيجاباً على الطلب، رغم استمرار ارتفاع أسعار المعدن الأصفر وتسجيل معدلات قياسية جديدة.

وسجلت أسعار الذهب، بنهاية الأسبوع الماضي، زيادات بين 5.25 و7.25 دراهم للغرام من مختلف العيارات مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، فيما استمرت زيادات المعدن الأصفر لثمانية أسابيع متتالية، وبلغ إجمالي ارتفاع سعر الغرام 39.75 درهماً خلال ثمانية أسابيع.

وبلغ سعر الغرام من عيار 24 قيراطاً 353 درهماً بارتفاع 7.25 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 328.25 درهماً، بزيادة قيمتها 6.5 دراهم، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 314.75 درهماً بارتفاع 6.75 دراهم، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 269.75 درهماً، بزيادة 5.25 دراهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مجوهرات ليالي»، أنوراج سينها: «شهدت الأسواق إقبالاً في الطلب على المشغولات والمجوهرات، مع توجه عدد من المتعاملين لشراء هدايا بمناسبة (الفلانتين)»، لافتاً إلى أن «متاجر

عدة طرحت عروضاً وموديلات مخصصة للمناسبة، التي تستقطب العديد من المتعاملين لشراء الهدايا».

وأضاف: «تستمر تأثيرات تلك المناسبة في الأسواق لأيام، خصوصاً مع اختلاف توجهات الشراء لدى المتعاملين، إذ يفضل البعض الشراء قبل أو خلال المناسبة، فيما يتجه البعض للشراء في الأيام التالية لها».

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «دايمو للمجوهرات»، ديلي سون، إن «مناسبة (الفلانتين) من المناسبات التي يكون لها تأثير إيجابي في دعم وتنشيط مبيعات المشغولات والمجوهرات». وأضاف: «رغم استمرار أسعار الذهب في تسجيل زيادات قياسية، فإن الأسواق شهدت تحسناً في الطلب على عدد من المنتجات ومنها العملات الذهبية بأوزان مختلفة».

أما مدير محل «ماشو لتجارة الذهب والمجوهرات»، راج باهي، فقال إن «الأسواق شهدت تحسناً في الطلب رغم الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب، بدعم من مناسبة (الفلانتين) التي حرّكت الطلب على هدايا المشغولات من الأوزان الصغيرة، فيما توجه متعاملون لشراء هدايا العملات الذهبية مع اتسامها بإمكانية استخدامها لأغراض الزينة أو لأغراض الادخار والبيع منفصلة».