«إس تي آر»: أداء قياسي لفنادق دبي في السنوات الـ 3 الماضية

أكدت مؤسسة «إس تي آر غلوبال»، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، أن السوق الفندقية في دبي سجلت خلال السنوات الثلاث الماضية مستويات أداء قياسية في مؤشرات الإشغال، على الرغم من دخول 26.6 ألف غرفة فندقية جديدة إلى الخدمة على مدى السنوات الخمس الماضية (منذ عام 2019).

وأفادت المؤسسة في دراسة لها، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بأن عدد زوار دبي انعكس على مستويات الإشغال في فنادق الإمارة الذي واصل بدوره تسجيل معدلات نمو مقارنة بمستويات العام الماضي.

وأضافت: «كانت الفعاليات دائماً محركاً رئيساً للطلب على صناعة الضيافة في المنطقة، بما في ذلك دبي التي استضافت معرض (إكسبو 2020 دبي)»، مشيرة إلى أن منطقة الشرق الأوسط في العقدين الماضيين شهدت نمواً هائلاً في السياحة والفنادق، فيما ضاعفت الوجهات الرئيسة مخزون الغرف الفندقية لديها.

وأشارت المؤسسة إلى أن السوق الفندقية في الإمارة تواصل نموها مع دخول المزيد من المشروعات الجديدة إلى الخدمة، لافتة إلى أن عدد الغرف الفندقية «قيد الإنشاء» في دبي والتي يتوقع دخولها السوق خلال الفترة المقبلة يصل إلى نحو 20 ألف غرفة.

يذكر أن دبي حققت إنجازاً جديداً خلال عام 2024 مع استقبالها أكثر من 18.72 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 9% مقارنة بعام 2023، الذي استضافت فيه 17.15 مليون زائر.

وأظهرت أحدث إحصاءات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الخاصة بأعداد الزوار الدوليين وأداء ومؤشرات قطاع الضيافة للعام 2024، أن عدد الغرف الفندقية المتاحة في دبي مع نهاية ديسمبر الماضي بلغ 154.016 غرفة فندقية في 832 منشأة مقارنة بـ150.291 غرفة فندقية في 821 منشأة في عام 2023، ما يجعل دبي تتقدم بشكل واضح على مدن رئيسة مثل نيويورك، وبانكوك، وباريس، وسنغافورة.

. 20 ألف غرفة فندقية «قيد الإنشاء» في دبي، ويتوقع دخولها السوق خلال الفترة المقبلة.