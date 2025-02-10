4.47 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في مستهل الأسبوع

سجلت التصرفات العقارية بدبي - في نهاية الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع الجاري - أكثر من 4.99 مليارات درهم، تضمنت مبيعات بقيمة جاوزت 4.47 مليار درهم بعد تنفيذ 1.12 ألف صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى مؤشرات منصة «دبي ريست» الرقمية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تصدّر «برج خليفة»، المناطق من حيث المبيعات العقارية في مستهل الأسبوع الجاري بقيمة 108.5 مليون درهم، نتجت عن تنفيذ 15 صفقة، تليها منطقة «جميرا الثانية» بنحو 75.35 مليون درهم نتجت عن تنفيذ صفقتين، ثم منطقة «نخلة جميرا» بنحو 67.81 مليون درهم نتجت عن تنفيذ صفقة واحدة.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي قيمة الرهن العقاري، خلال مستهل الأسبوع الجاري، جاوز 459.3 مليون درهم، بعد تنفيذ 203 إجراء، فيما بلغ إجمالي قيمة الهبات العقارية نحو 68.40 مليون درهم بعد تنفيذ 38 معاملة.

وكانت مبيعات عقارات دبي بلغت شهر يناير الماضي الشهر الأول من العام الجاري نحو ما يقارب 44 مليار درهم، نتجت عن 14060 صفقة، بنمو 24.3% و 24.5% من حيث القيمة والعدد، مقارنة بنفس الشهر من 2024، الذي سجل 35.4 مليار درهم من خلال 11283 صفقة.