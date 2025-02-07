12.36 مليار درهم مكاسب لـ «دبي المالي»

عزّز سوق دبي المالي مكاسبه، وربح رأسماله السوقي نحو 12.36 مليار درهم، في ختام أول أربع جلسات من الأسبوع الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي من 903.139 مليارات درهم في جلسة الجمعة الماضي (جلسة نهاية الأسبوع)، إلى 915.501 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

واستقطب سوق دبي المالي، في نهاية جلسة أمس، سيولة ناهزت 492.334 مليون درهم، تزامناً مع تصدّر «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» قائمة النشاط. وأغلق مؤشر السوق مرتفعاً بنسبة 0.5% عند مستوى 5244.83 نقطة، ليستقر مجدداً عند أعلى مستوياته في أكثر من 10 سنوات.