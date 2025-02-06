7.89 مليارات درهم مبيعات عقارات دبي في 3 أيام

سجلت التصرفات العقارية في دبي، منذ بداية الأسبوع الجاري (الثالث والرابع والخامس من فبراير)، نحو 11.48 مليار درهم، منها مبيعات بقيمة جاوزت 7.89 مليارات درهم، بعد تنفيذ 2615 صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى مؤشرات منصة «دبي ريست» الرقمية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تصدّر «ند الشبا الأولى» المناطق من حيث المبيعات العقارية في الأيام الثلاثة الماضية، بقيمة 640.29 مليون درهم، نتجت عن تنفيذ 74 صفقة، تلتها منطقة «نخلة جبل علي» بنحو 610.06 ملايين درهم جراء 29 صفقة، ثم منطقة «وادي الصفا 5» بنحو 579.28 مليون درهم، نتجت عن تنفيذ 173 صفقة.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي قيمة الرهن العقاري، خلال فترة الرصد، جاوز 3.28 مليارات درهم، بعد تنفيذ 539 إجراء، فيما بلغت قيمة الهبات العقارية نحو 309.93 ملايين درهم، بعد تنفيذ 84 معاملة.

وسجلت مبيعات عقارات دبي، في يناير الماضي، نحو 44 مليار درهم، نتجت عن 14.05 ألف صفقة بنمو سنوي نسبته 24.3% من حيث القيمة، و24.5% من حيث العدد، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024 الذي سجل 35.4 مليار درهم من خلال 11.283 ألف صفقة.