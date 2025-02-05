تنشيط المبيعات يحفّز متاجر على طرح عروض بـ «مسميات مبتكرة»

شهدت أسواق تجارة التجزئة المحلية توسع منافذ بيع في ابتكار عروض وحملات تخفيضات لم تكن مألوفة، وذلك لزيادة استقطاب المستهلكين وتنشيط المبيعات.

وأفاد مستهلكون لـ«الإمارات اليوم» بأن عدداً من منافذ البيع أطلق، خلال الفترة الأخيرة، عروضاً مبتكرة وغير تقليدية في الأسواق، مثل عروض الاستعداد لشهر رمضان المبارك، وعروض بداية ونهاية الشهر، إضافة إلى عروض بداية ونهاية الأسبوع، وذلك ضمن عمليات ترويج لعروضها عبر الكتيبات والرسائل النصية والمجموعات.

واعتبروا ذلك من الممارسات والمظاهر الإيجابية التي يجب التوسع فيها خلال الفترات المقبلة، لافتين إلى أن معظم العروض خلال الفترات السابقة كان يرتبط بمناسبات ومواسم محددة.

وتفصيلاً، قال المستهلك فادي عبدالمجيد: «طرحت منافذ بيع عروض تخفيضات تحت مسميات مبتكرة لم تكن مألوفة من قبل، مثل (عروض الاستعداد لرمضان)، أو (عروض بداية الشهر) و(عروض نهاية الشهر)، فضلاً عن عروض خاصة ببداية ونهاية الأسبوع، حتى إن بعض المتاجر طرحت عروضاً خاصة بمنتصف الأسبوع». وأكد عبدالمجيد أن الابتكار في تلك العروض يُعدّ من الممارسات الإيجابية التي تعود بالفوائد على العائلات والمتسوقين عموماً.

من جانبه، قال المستهلك ياسر عبدالله إن منافذ البيع بدأت طرح تخفيضات تحت مسميات غير مألوفة لدى المتسوق اليومي، لافتاً إلى أن معظم العروض خلال الفترات السابقة كان يرتبط بمناسبات ومواسم محددة.

في السياق نفسه، قال المستهلك صلاح عمار: «كانت العروض المألوفة للتخفيضات ترتبط بدخول مواسم أو مناسبات محددة، كشهر رمضان المبارك، أو عيدي الفطر والأضحى، والمناسبات الوطنية، إلا أن طرح عروض مثل الاستعداد لرمضان، أو نهاية وبداية الشهر، يُعدّ من العروض غير المألوفة في الأسواق، ومن المظاهر الإيجابية التي من المهم التوسع فيها خلال الفترات المقبلة».

إلى ذلك، قال مدير المشتريات في أحد سلاسل تجارة التجزئة، ديليب فيشاك، إن «أسواق تجارة التجزئة تشهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب من المستهلكين، بدعم من زيادة عدد السكان، وحركة السياحة والزوّار وفعاليات الأعمال، ما حفّز العديد من منافذ البيع على ابتكار حملات عروض بمسميات لم تكن مألوفة من قبل لدى المستهلكين، وذلك بهدف جعلها أكثر جاذبية، وزيادة الحصص السوقية من المبيعات، ورفع عدد العروض المطروحة».

في السياق نفسه، قال مدير التسويق والعلاقات في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن «التوسع بطرح عروض تخفيضات عبر حملات مبتكرة، يواكب احتياجات المستهلكين المتنوعة، وينعكس بالفوائد عليهم عبر توفير العديد من السلع بأسعار مناسبة».

أما خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، فقال لـ«الإمارات اليوم»: «طرح عروض التخفيضات بطرق ومسميات مبتكرة يُعدّ من الأساليب الحديثة التي يلجأ إليها عدد كبير من منافذ البيع لزيادة استقطاب المستهلكين، ورفع حصصهم السوقية من المبيعات، خصوصاً في ظل تنامي مؤشرات التنافسية في قطاع تجارة التجزئة».

وأكد أن ذلك يُعدّ من المظاهر الإيجابية التي تتيح مجالات تنافسية أكبر في الأسواق، وتعود بالفوائد على تجارة التجزئة والمستهلكين معاً، عبر توفير عروض بأسعار منخفضة.

وتابع: «في ظل الزيادة الملحوظة في عدد عروض التخفيضات المطروحة، واختلاف مسمياتها بأشكال أكثر ابتكاراً، فإن من المهم أن يكون لدى المستهلكين القدرة على الانتقائية للعروض المناسبة من حيث السعر والجودة، وعدم الشراء لمجرد وجود عروض تخفيضية، فضلاً عن العمل على مقارنة الأسعار ومعرفة ما إذا كانت معدلات التخفيضات مناسبة؟، بجانب معرفة منافذ البيع التي تتيح عروضاً أفضل».

فيصل النابودة

. التوسّع في طرح عروض تخفيضات عبر حملات مبتكرة، يواكب احتياجات المستهلكين المتنوعة وينعكس بالفوائد عليهم.