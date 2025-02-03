الذهب يواصل الصعود.. و«الغرام» يرتفع 25.5 درهماً في 6 أسابيع

سجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعات قياسية جديدة، محققة زيادات بقيم راوحت بين 3.25 و3.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، فيما تواصلت الزيادات السعرية للأسبوع السادس على التوالي، ليبلغ إجمالي الارتفاع في سعر غرام الذهب خلال ستة أسابيع 25.5 درهماً.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» إن مواصلة الذهب تسجيل ارتفاعات سعرية جديدة، حفزت المتعاملين على بيع ما بحوزتهم من سبائك وعملات للمتاجر للاستفادة من الزيادات السعرية.

ورأى مدير «شركة دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، أن تراجع مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة، في ظل مواصلة أسعار المعدن الأصفر الارتفاع ووصولها إلى معدلات قياسية غير مسبوقة، من المظاهر الطبيعية في السوق.

وقال إن معظم المبيعات الحالية تتركز في الهدايا التذكارية للسياح وزوار دبي، متوقعاً أن ينمو الطلب على السبائك الذهبية بمعدلات تدريجية خلال الأيام المقبلة، بدعم من استمرار الارتفاعات الكبيرة التي سجلها المعدن الأصفر، في وقت يفضّل المتعاملون، عادة، التمهّل في عمليات إعادة البيع للمتاجر، لمتابعة متغيرات الأسعار.

من جهته، أكد مدير «شركة ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك، أن «مواصلة أسعار الذهب ارتفاعاتها على مدار ستة أسابيع متتالية، حفزت بعض المتعاملين على بيع السبائك والعملات الذهبية لمنافذ البيع»، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لاتزال مبيعات السبائك في مراحلها الأولى، ومن المتوقع أن تشهد انتعاشاً تدريجياً خلال الأيام المقبلة، خصوصاً مع ترقب بعض المتعاملين لزيادات سعرية إضافية».

أما مدير المبيعات في محل «دايمو للمجوهرات»، ديلي سون، فقال إن «معظم المبيعات خلال الفترة الحالية يتركز في المشغولات الذهبية الموجهة للأفواج السياحية، فيما تستحوذ الحصص الكبرى من نشاط الأسواق في عمليات بيع المتعاملين للسبائك والعملات، لاسيما من الأوزان المتوسطة إلى المتاجر»، متوقعاً أن تشهد مبيعات السبائك ارتفاعاً بمعدلات أكبر خلال الأيام المقبلة.

أسعار الذهب

سجل سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، في نهاية الأسبوع الماضي، 339.75 درهماً، بارتفاع قيمته 3.75 دراهم، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً، مبلغ 314.75 درهماً، بزيادة قدرها 3.5 دراهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 304.5 دراهم بارتفاع بلغ 3.25 دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 261 درهماً، بزيادة بلغت 3.25 دراهم.