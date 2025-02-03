دبي تشهد حركة قوية للحجوزات الفندقية المسبقة خلال الربع الأول

أكد مسؤولو فنادق أن دبي تشهد موسماً سياحياً نشطاً، وزخماً في الطلب، منذ بداية العام الجديد، مع تسجيل معدلات إشغال فندقي تتخطى مستويات الفترة ذاتها من العام الماضي، لافتين إلى حركة قوية للحجوزات المسبقة للغرف الفندقية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أنه بناء على الحجوزات المؤكدة، خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، فإن القطاع السياحي في دبي يتجه إلى تسجيل مستوى قياسي جديد، لافتين إلى أن الفنادق في دبي تستمر بتحقيق نتائج متميّزة في ظل تزايد أعداد الزوّار، في وقت أسهمت كل من سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية في تلقي الفنادق طلبات مرتفعة للإقامة في بداية العام.

وكشفت بيانات صادرة عن شركة «أماديوس»، المتخصصة في خدمات وحلول تكنولوجيا السياحة والسفر، عن بيع نحو 54% من الغرف الفندقية في دبي للإقامة طوال شهر فبراير الجاري.

يشار إلى أن دبي استقبلت 16.79 مليون سائح دولي خلال الشهور الـ11 الأولى من عام 2024 مقارنة بـ15.37 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من عام 2023، بنسبة نمو بلغت نحو 9%.

أداء قوي

وتفصيلاً، أظهرت بيانات صادرة عن شركة «أماديوس»، المتخصصة في خدمات وحلول تكنولوجيا السياحة والسفر، حجز نحو 54% من الغرف الفندقية في دبي للإقامة طوال شهر فبراير الجاري، وذلك استناداً للبيانات المجمعة حتى تاريخ 26 يناير الماضي.

وقال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي المدير العام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي: «شهدت السوق الفندقية في دبي في بداية عام 2025 مؤشرات أداء قوية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي»، مشيراً إلى أنه بناء على الحجوزات المؤكدة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، فإن القطاع السياحي في دبي يتجه إلى تسجيل مستوى قياسي جديد.

وأضاف خوجلي لـ«الإمارات اليوم»: «كان الطلب في أعلى مستوياته خلال يناير 2025، وسجلت فنادقنا معدلات إشغال بلغت نحو 95% طوال الشهر»، لافتاً إلى أن وتيرة سياحة الأعمال في تصاعد، إلى جانب السياحة الترفيهية، كما أن مستويات التدفق السياحي أعلى مقارنة بالعام الماضي.

وتابع: «هناك نمو أكبر وملحوظ في الطلب على السياحة الترفيهية خلال شهرَي يناير وفبراير 2025، مقارنة بالسنوات الماضية، في وقت واصلت سياحة الأعمال تسجيل معدلات نمو معتادة»، مؤكداً أن هناك زيادة ملحوظة أيضاً في متوسط عدد ليالي الإقامة للسائح الواحد، ما انعكس على الأداء القوي للإشغال.

تنوع المنتج السياحي

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لفندق «سوفيتل دبي ذا أوبيليسك»، هيثم عمر، أن الفندق سجل أداء قوياً خلال يناير 2025، حيث تخطت معدلات الإشغال حاجز الـ91%. وقال: «بناء على مؤشر الحجوزات، فإننا نتوقع أن نسجل المستوى ذاته خلال فبراير الجاري».

وتابع عمر: «يتراجع الطلب على سياحة المؤتمرات والأعمال خلال شهر رمضان المبارك، لكن المؤشرات تدل أن السوق ستعوض تباطؤ سياحة الأعمال، خلال شهري أبريل ومايو»، لافتاً إلى أن معدلات الأداء القوية للإشغال انعكست أيضاً على نمو متوسط سعر الغرفة الفندقية والإيرادات.

وأضاف أن السوق الفندقية في دبي تمتاز بتنوع كبير يواصل تعزيز جاذبيته لمختلف شرائح الزوّار، مستفيدة من الدور البارز للإمارة على خريطة السياحة العالمية.

زخم غير مسبوق

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تايم للفنادق»، محمد عوض الله: «يشهد قطاع السياحة والفنادق في دبي زخماً غير مسبوق منذ بداية العام الجديد 2025، حيث تتواصل الأرقام القياسية التي حققتها الإمارة خلال العام الماضي».

وأضاف: «تشير أحدث البيانات إلى استمرار ارتفاع الطلب على الحجوزات الفندقية ورحلات الطيران إلى دبي، ما يعكس مكانة الإمارة وجهةً سياحيةً عالميةً جاذبةً، واستمرار نمو معدلات الإشغال الفندقي العام الجاري مقارنة بالعام السابق».

وتابع عوض الله: «تسهم الفعاليات والمهرجانات العالمية التي تستضيفها دبي على مدار العام في جذب أعداد كبيرة من السياح، وتسليط الضوء على تنوع الخيارات الترفيهية والثقافية التي تقدمها الإمارة».

وبيّن أن «التوقعات وحركة الحجوزات المسبقة تشير إلى استمرار النمو في قطاع السياحة والفنادق في دبي خلال العام الجاري، مدعوماً بالجهود المستمرة لتطوير القطاع، وتنويع العروض السياحية، كما يتوقع أن تسهم الفعاليات العالمية الكبرى التي ستستضيفها دبي في تعزيز هذا النمو»، وأكد أن الفنادق في دبي تستمر بتحقيق نتائج متميّزة في ظل تزايد أعداد الزوّار، حيث سجلت الإحصاءات الأخيرة ارتفاعاً في نسبة إشغال الغرف الفندقية إلى مستويات قياسية، وقال إن «دبي شهدت تحسناً ملحوظاً في الطلب على السياحة من أسواق جديدة، فضلاً عن النمو المستمر في أعداد السياح من الأسواق التقليدية مثل أوروبا والشرق الأوسط، ما يعكس قدرة دبي على التكيّف مع المتغيّرات وتوسيع دائرة الزوّار».

ولفت إلى أن دبي ستظل واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، بفضل قدرتها على استقطاب الزوّار من مختلف الفئات والجنسيات، وتقديم تجارب سياحية فريدة ومتنوعة، تلبي رغبات الجميع من سياحة فاخرة إلى تجارب مغامرات ثقافية وترفيهية.

«الأعمال» و«الترفيه»

أما الرئيس التنفيذي لفنادق «كارلتون»، حسني عبدالهادي، فأكد لـ«الإمارات اليوم» أن معدلات الطلب خلال يناير وفبراير 2025 وصلت إلى مستويات عالية، مشيراً إلى أن معدلات الإشغال تتخطى حاجز 93%، وقال إن «المؤشرات الأولية تدل على أن معدلات الإشغال الفندقي متجهة إلى تحقيق أداء قياسي آخر خلال العام الجاري».

وذكر عبدالهادي أن سياحة الأعمال إلى جانب السياحة الترفيهية أسهمتا في تلقي الفنادق طلبات مرتفعة للإقامة في بداية العام، مشيراً إلى أن الزخم السياحي في ديسمبر الماضي لايزال مستمراً بالنظر إلى معدلات الإشغال وحركة الحجوزات المسبقة، لافتاً إلى حركة قوية للحجوزات خلال الربع الأول من العام الجاري.

معارض ومؤتمرات فبراير

تستضيف دبي خلال فبراير الجاري 12 فعالية رفيعة المستوى، سيتم تنظيمها في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ومركز دبي للمعارض في «مدينة إكسبو دبي»، بما في ذلك معرض ومؤتمر «ميدلاب» من الثالث إلى السادس من فبراير، ومؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي من الرابع إلى السادس من فبراير، ومؤتمر ومعرض «بريك بلك» الشرق الأوسط في 10 و11 من فبراير، إضافة إلى «عالم القهوة - دبي» من 10 إلى 12 فبراير، ومعرض «جلفود 2025» للأغذية والمشروبات من 17 إلى 21 فبراير، الذي شهد في دورة العام الماضي مشاركة 5000 شركة، وعرض 100 ألف منتج جديد، إضافة إلى معرض دبي العالمي للقوارب من 19 إلى 23 فبراير.

«أماديوس»:

• حجز نحو 54% من الغرف الفندقية في دبي للإقامة خلال فبراير الجاري.

• سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية أسهمتا في تلقي الفنادق طلبات مرتفعة للإقامة في بداية العام.