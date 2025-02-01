مبيعات عقارات دبي تلامس 44 مليار درهم خلال يناير

سجلت التصرفات العقارية في دبي خلال تعاملات يناير 2025، أداء قياسياً، بعد أن حققت أعلى قيمة وأكبر عدد صفقات بيع على الإطلاق خلال شهر، حيث بلغ إجمالي التصرفات 57.82 مليار درهم، تمت عبر أكثر من 18 ألف صفقة، منها مبيعات تجاوزت 43.9 مليار درهم، ملامسة بذلك مستوى 44 مليار درهم بعد إجراء 14.05 ألف صفقة، لتحقق عقارات دبي خلال يناير 2025، أفضل بداية عام على الإطلاق.

ووفقاً لرصد أعدته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تعد مبيعات يناير الماضي، الأعلى للشهر ذاته في تاريخ السوق العقارية بالإمارة، إذ تجاوزت نظيرتها في يناير 2024، البالغة 35.4 مليار درهم، بنحو 8.5 مليارات درهم، تعادل نمواً نسبته 24.01% على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات، أن منطقة «مدينة المطار» جاءت في المركز الأول ضمن قائمة أعلى خمس مناطق مبيعاً في نهاية الشهر الأول من العام الجاري بقيمة 2.4 مليار درهم عبر 334 صفقة، تلتها منطقة «نخلة جبل علي»، بملياري درهم عبر 95 صفقة، وثالثاً منطقة «اليفرا 1» بـ1.9 مليار درهم، نتجت عن 394 صفقة، فيما حلت منطقة «نخلة جميرا» رابعاً بـ1.9 مليار درهم بعد تنفيذ 125 صفقة، وجاءت منطقة «الخليج التجاري» في المرتبة الخامسة بـ1.8 مليار درهم عبر 753 صفقة.

ووفقاً للرصد، بلغت الرهونات العقارية في دبي، نحو 10.86 مليارات درهم، بنهاية يناير من العام الجاري، بعد تنفيذ 3392 صفقة، فيما سجلت الهبات نحو 3.06 مليارات درهم من خلال تنفيذ 665 إجراء.