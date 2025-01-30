«العالمي للفنادق»: الإمارات ثاني أكبر سوق للإيرادات في العالم

قال التحالف العالمي للفنادق إن دولة الإمارات حلّت في المركز الثاني كأكبر الأسواق في العالم من حيث الإيرادات الفندقية، التي سجلها السياح الدوليون من أعضاء التحالف، خلال العام الماضي، والبالغ عددهم أكثر من 30 مليون عضو، مشيراً إلى أن مجموع الإيرادات التي سجلها الأعضاء في عام 2024 وصل إلى أكثر من 9.9 مليارات درهم.

وأضاف التحالف أن السوق الإماراتية سجلت مستويات أداء قوية في مؤشر الإيرادات الفندقية، لافتاً إلى أن النزلاء الأعضاء في البرنامج من دول المملكة المتحدة وروسيا وألمانيا، جاءوا في قائمة أكبر ثلاث أسواق إقبالاً على فنادق دولة الإمارات خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الأعضاء من الدول الثلاث أنفقوا نحو 136 مليون درهم على الإقامات الفندقية.

وذكر أن الإمارات حققت 76% من إيراداتها من الإقامات الدولية، كما أن التحالف أضاف المزيد من العلامات والمنشآت الفندقية الجديدة إلى محفظته في دولة الإمارات خلال العام الماضي، لافتاً إلى نمو متواصل في عدد الليالي الفندقية التي قضاها النزلاء من أعضاء «التحالف» في فنادق الإمارات.

ويضم برنامج «ولاء» التحالف في محفظته أكثر من 850 فندقاً، تمثل 45 علامة تجارية في 100 دولة، كما يخدم برنامج التحالف 30 مليون عضو، وحقق إيرادات بقيمة 2.7 مليار دولار (9.9 مليارات درهم) في عام 2024.