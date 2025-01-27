أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق

سجّلت أسعار الذهب، في نهاية الأسبوع الماضي، زيادات جديدة بقِيَم راوحت بين 6.5 و8.25 دراهم للغرام الواحد من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق عليه، لتواصل ارتفاعاتها للأسبوع الخامس على التوالي، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة، فيما بلغ إجمالي الارتفاعات لسعر الغرام، خلال الأسابيع الخمسة الماضية، إلى 21.5 درهماً.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن أسعار الذهب وصلت إلى معدلات سعرية غير مسبوقة، تُعد الأعلى على الإطلاق.

وأكّدوا أن تلك الزيادات الكبيرة انعكست على الأسواق، بتراجع لافت في مبيعات المشغولات الجديدة، وحالة ترقب، في وقت يأمل المتعاملون في قطاع السبائك والعملات الذهبية ارتفاعات سعرية إضافية، لبيع تلك السبائك للمتاجر والاستفادة من الفروق السعرية، فيما اقتصرت المبيعات على معاملات محدودة لبيع مشغولات ذهبية مستعملة وعملات للمتاجر.

الأعلى تاريخياً

وقال مدير محل «دهكن لتجارة الذهب والمجوهرات»، أشوك بويت، لـ«الإمارات اليوم»: «وصلت أسعار الذهب، في نهاية الأسبوع الماضي، إلى معدلات تُعد الأعلى تاريخياً، وذلك عقب تحقيقها زيادات سعرية متتالية غير مسبوقة، الأمر الذي كان له بعض الانعكاسات على الأسواق المحلية، أبرزها تراجع الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة، وتوجه بعض المتعاملين لبيع مشغولات مستعملة وعملات ذهبية للمتاجر».

وأوضح أن معظم المتعاملين في قطاع السبائك، لأغراض الادخار والاستثمار، يراقبون المتغيرات في الأسواق خلال الفترة الحالية، أملاً في زيادات سعرية جديدة إضافية لبيع ما لديهم من سبائك وعملات للمتاجر والاستفادة من هذه الارتفاعات السعرية.

حالة ترقب

من جهته، قال مدير «شركة ركيش للذهب والمجوهرات»، ركيش داهناك، إن «الأسواق تشهد حالياً حالة من الترقب مع وصول أسعار المعدن الأصفر إلى معدلات تُعد الأعلى على الإطلاق، ما جعل العديد من المتعاملين يؤجلون قرارات الشراء، أو حتى بيع ما في حوزتهم من منتجات ذهبية، وذلك مع توقعات استمرار أسعار الذهب في تسجيل مزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة».

وتوقّع داهناك أن تشهد الأسواق، خلال الأيام المقبلة، إقبالاً من المتعاملين لبيع السبائك الذهبية لمنافذ البيع، فيما يرجح أن تستمر حالة البطء في الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة.

بطء الطلب

في السياق نفسه، اتفق مدير محل «ماشو للذهب والمجوهرات»، راج باهي، على أن ارتفاع أسعار الذهب لمعدلات غير مسبوقة، أسهم في بطء الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة، واقتصار معاملات منافذ البيع على عمليات بيع محدودة للعملات والمشغولات الذهبية من طرز قديمة.

ولفت إلى أن المتعاملين في قطاع السبائك لا يفضلون البيع الفوري لتلك السبائك التي بحوزتهم، إذ يفضلون الترقب على أمل تسجيل السوق ارتفاعات سعرية إضافية.

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، في نهاية الأسبوع الماضي، 336 درهماً، بارتفاع قيمته 8.25 دراهم، وذلك مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً 311.25 درهماً، بزيادة قدرها 7.75 دراهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 301.25 درهم بزيادة بلغت 7.5 دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 258.25 درهماً بارتفاع بلغ 6.5 دراهم.

• الزيادة الكبيرة في الأسعار أسهمت في تراجع لافت بمبيعات المشغولات الذهبية الجديدة.