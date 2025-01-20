ارتفاع الذهب يحفز بيع العملات والسبائك للمتاجر

واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها للأسبوع الرابع على التوالي، مسجلة، في نهاية الأسبوع الماضي، زيادات بقيم راوحت بين 1.25 و1.75 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقَي دبي والشارقة، ليصل بذلك إجمالي ارتفاعات سعر غرام الذهب خلال أربعة أسابيع إلى 13 درهماً.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن استمرار زيادات أسعار الذهب لأربعة أسابيع متتالية حفّز نشاط بيع المتعاملين للعملات الذهبية والسبائك، فيما شهدت السوق بطئاً في الطلب على المشغولات الجديدة.

وقال مدير «شركة دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن استمرار ارتفاع أسعار الذهب لأربعة أسابيع متتالية كانت له بعض التأثيرات في الأسواق، إذ ارتفع نشاط بيع العملات الذهبية والسبائك من الأحجام الصغيرة والمتوسطة من قبل المتعاملين إلى المتاجر للاستفادة من الفروق السعرية، إضافة إلى استمرار مبيعات المشغولات الذهبية من طرز قديمة.

وأضاف: «اقتصرت الحصة الكبرى من بيع المشغولات الذهبية الجديدة على الأفواج السياحية، فيما شهد إقبال المتعاملين المقيمين بطئاً في الطلب، مع ترقب العديد منهم لعودة أسعار الذهب للانخفاض مرة أخرى».

من جهته، اعتبر مسؤول المبيعات في محل «ريج للذهب والمجوهرات»، مانجي باليكرا، أن الزيادات السعرية المتتالية لأسعار الذهب حفّزت العديد من المتعاملين على بيع العملات والسبائك الذهبية للمتاجر، للاستفادة من الارتفاعات السعرية.

وقال: «ينتظر بعض المتعاملين في قطاع السبائك لأغراض الاستثمار، المزيد من الارتفاعات السعرية لبيع ما بحوزتهم من سبائك من أحجام كبيرة، ما يدعم توقعات استمرار وتيرة بيع السبائك خلال الأيام المقبلة».

وتابع: «من الطبيعي خلال فترات استمرار الزيادات السعرية، أن تشهد الأسواق نشاطاً في بيع المشغولات المستعملة للمتاجر، تليها السبائك والعملات، وأن يتراجع الطلب على شراء المشغولات الذهبية الجديدة».

أما مدير محل «ماشو للذهب والمجوهرات»، راج باهي، فرأى أن استمرار الزيادات السعرية للذهب أبطأ الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة، لكن في المقابل رفع نشاط بيع العملات والسبائك الذهبية الصغيرة والمتوسطة للمتاجر.

وقال: «تقتصر الحصة الكبرى من مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة حالياً على الأفواج السياحية في دبي».

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، في نهاية الأسبوع الماضي، 327.75 درهماً بارتفاع قيمته 1.75 درهم، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 303.5 دراهم، بزيادة قدرها 1.75 درهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 293.75 درهماً بارتفاع بلغ 1.75 درهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 251.75 درهماً، بزيادة بلغت 1.25 درهم.