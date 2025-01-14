2.99 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

سجلت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 2.99 مليار درهم، في نهاية تعاملات أمس، مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، التي تضمنت مبيعات بقيمة 2.11 مليار درهم، بعد تنفيذ 785 صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن أعلى المناطق من حيث المبيعات العقارية جاءت منطقة (اليفرة 1) بقيمة 276.37 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 37 صفقة، ثم منطقة «وادي الصفا 5» بنحو 142.15 مليون درهم، نتجت عن تنفيذ 34 صفقة، ثم منطقة الخليج التجاري بنحو 89.35 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 43 صفقة.

وبلغت قيمة الرهون العقارية اليومية 790.33 مليون درهم من خلال 173 إجراء، أما قيمة الهبات العقارية اليومية فبلغت نحو 93.87 مليون درهم من خلال 46 إجراء. وبذلك يستمر قطاع العقارات بدبي في تسجيل طفرات غير مسبوقة، وسط تزايد الطلب على مختلف أنواع العقارات السكنية والتجارية، ما يؤكد تنامي جاذبية إمارة دبي المتواصلة كوجهة استثمارية عالمية، وأهمية القطاع كركيزة اقتصادية قوية تدعم التطور والنمو المستدام.