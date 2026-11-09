84% من سكان الإمارات يفضلون دبي للاستثمار طويل الأجل

تصدرت دبي قائمة المدن المفضلة لدى سكان دولة الإمارات للاستثمار طويل الأجل، متقدمة على لندن ونيويورك وسنغافورة، وفقاً لدراسة أجرتها شركة «إبسوس» بتكليف من شركة «بريبكو».

وأظهرت نتائج الدراسة أن 84% من المشاركين اختاروا دبي باعتبارها المدينة التي توفر أفضل الفرص الاستثمارية على المدى الطويل حالياً، مقابل 5% اختاروا نيويورك، و5% سنغافورة، و3% لندن. كما رأى 89% أن دبي توفر فرصاً أفضل لبناء ثرواتهم على المدى الطويل مقارنة ببلدانهم الأصلية.

وكشفت الدراسة أن الأمن والأمان يتصدران دوافع الاستثمار في دبي، إذ اختارهما 71% من المشاركين باعتبارهما السبب الرئيسي لجاذبية الإمارة الاستثمارية، فيما جاءت قوة السوق العقارية وفرص الأعمال ضمن أبرز العوامل الأخرى، بنسبتي 40% و36% على التوالي.



وأفاد 86% من المشاركين بأن دبي أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار خلال السنوات الخمس الماضية، فيما أبدى نحو تسعة من كل 10 مشاركين تفاؤلهم بمستقبل اقتصاد الإمارة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وعند سؤال المشاركين عن المدينة التي سيختارونها لاستثمار مليون درهم، اختار 76% دبي، مقابل 2% لكل من لندن ونيويورك وسنغافورة.



وتأتي هذه النتائج بالتزامن مع استمرار نمو القطاع العقاري في دبي. ووفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تم إنجاز 104 مشاريع عقارية بقيمة تجاوزت 111 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة بلغت 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأضافت هذه المشاريع أكثر من 24 ألفاً و500 وحدة سكنية إلى السوق.

وقال الشريك المؤسس ورئيس شركة «بريبكو»، عيسى إبراهيم، إن «نتائج الدراسة تعكس مستوى الثقة الذي اكتسبته دبي باعتبارها وجهة للاستثمار طويل الأجل»، مشيراً إلى أن الأمن والاستقرار وجودة الحياة من العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين.



وأظهرت الدراسة أن 80% من المشاركين الذين لم يسبق لهم الاستثمار يفكرون في دخول سوق دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلا أن القدرة المالية لا تزال أبرز التحديات أمامهم.

وأشار 62% من هذه الفئة إلى عدم امتلاكهم مدخرات كافية للاستثمار، فيما قال 41% إن توفير خيارات استثمارية بتكلفة أقل قد يشجعهم على اتخاذ هذه الخطوة، ورأى 38% أن الحصول على خيارات تمويل أفضل قد يساعدهم في دخول السوق.