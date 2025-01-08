للمرة الأولى في 10 سنوات.. مؤشر «دبي المالي» يتجاوز 5200 نقطة

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي، في نهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.45%، ليغلق فوق مستوى 5200 نقطة ويصل إلى مستوى 5213.93 نقطة، وذلك للمرة الأولى في أكثر من 10 سنوات، مدعوماً بالتركيز على عمليات شراء انتقائي للأسهم ذات الأساسات المالية القوية قبل بدء موسم الإفصاحات السنوية.

وعزّز سوق دبي المالي مكاسبه السوقية في ختام التداولات، وربح رأسماله السوقي ما يربو على 2.651 مليار درهم، بدعم رئيس من مكاسب الأسهم القيادية في قطاعي العقار والمالية.

وازداد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، من 911.505 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى أكثر من 914.156 مليار درهم، في ختام جلسة أمس.

ووصلت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 2.964 تريليون درهم، فيما وصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.878 تريليونات درهم، في نهاية جلسة أمس.

وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم «طلبات»، مرتفعاً بنسبة 6.76% عند 1.58 درهم، ومقترباً من سعر طرحه في ديسمبر الماضي عند 1.6 درهم محققاً تداولات يومية قاربت 172.31 مليون درهم.

ويليه في الترتيب سهم «إعمار العقارية» الذي بلغ 12.65 درهماً بسيولة بلغت 145.818 مليون درهم. فيما ارتفع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 3.11% بالغاً 7.29 دراهم بسيولة قيمتها 131.54 مليون درهم.

وقفز سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.63% ملامساً أعلى مستوى له منذ الإدراج عند 22 درهماً، مغلقاً عند 21.85 درهماً، ليأتي هذا الأداء بعدما سجل أعلى إغلاق له منذ الإدراج عند 21.85 درهماً في نهاية جلسة 16 ديسمبر 2024.

وفي أبوظبي، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية (فادجي) بنسبة 0.11% عند مستوى 9439.27 نقطة. وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط بسيولة 171.98 مليون درهم، فيما قفز سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 4.11% مع سيولة بلغت 83.24 مليون درهم.

بدوره، ارتفع سهم «الدار العقارية» 0.89% بسيولة 81.25 مليون درهم، وذلك بعدما أكدت وكالة «موديز»، تصنيفها الائتماني طويل الأجل لشركة الدار العقارية عند درجة (Baa2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ومنحت سندات الشركة الهجينة المستحقة في عام 2055، والتي من المتوقع أن تكون بالحجم المرجعي (500 مليون دولار)، درجة Baa3. كما رجحت الوكالة أن تتحسن المقاييس الائتمانية لشركة «الدار العقارية» خلال العام الحالي 2025 مدعومة بالطلب القوي على بناء المنازل والأرباح المتزايدة من الأصول المدرة للدخل.