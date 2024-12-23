تراجع أسعار الذهب وإقبال السائحين يدعمان الطلب على المشغولات

انخفضت أسعار الذهب، بنهاية الأسبوع الماضي، بين 6.25 و7.5 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأشار مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن تسجيل أسعار المعدن معدلات تراجع محفزة، إضافة إلى تنامي إقبال الأفواج السياحية، دعما الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية بمعدلات لافتة خلال الأيام الأخيرة، متوقعين تنامي الطلب بمعدلات أكبر خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب مواسم الأعياد والعطلات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 315.5 درهماً، بانخفاض 7.5 دراهم، بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 292 درهماً، بتراجع سبعة دراهم، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 282.75 درهماً، بانخفاض بلغ 6.75 دراهم، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 242.25 درهماً، بتراجع 6.25 دراهم.

وقال مدير محل «ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن «تراجع أسعار الذهب بمعدلات محفزة له تأثيرات إيجابية في دعم الطلب على مبيعات المشغولات خلال الفترة الأخيرة، مع توجّه بعض المتعاملين للاستفادة من انخفاض الأسعار في شراء مستلزمات هدايا المشغولات».

وأضاف أنه «من المتوقع استمرار وتيرة الإقبال خلال الأيام المقبلة بمعدلات أكبر، مع اقتراب موسم الأعياد والعطلات وإقبال متعاملين وسائحين من مختلف الجنسيات على شراء الهدايا التذكارية من المشغولات».

وأشار مسؤول المبيعات في محل «ريج للذهب والمجوهرات»، مانجي بالكيرا، إلى أن «تراجع أسعار المعدن الأصفر، وتنامي إقبال متعاملين من الأفواج السياحية، لهما انعكاسات إيجابية على نمو مبيعات المشغولات».

وأوضح أن «رواج النشاط السياحي خلال الفترة الحالية ينعش مبيعات المشغولات والمجوهرات، خصوصاً مع تزامن هذه الفترة مع اقتراب موسم الأعياد».

وأشار مدير محل «ماشو لتجارة الذهب والمجوهرات»، راج باهي، إلى أن «بوادر تحسن المبيعات ظهرت خلال الفترة الأخيرة، بدعم تراجع أسعار المعدن الأصفر، وإقبال الأفواج السياحية على شراء الهدايا»، لافتاً إلى أن «معظم عمليات الشراء تركزت في المشغولات من عيارَي 18 و21 قيراطاً، إضافة إلى بعض المنتجات من العملات بأوزان متوسطة».

وأضاف أن «مبيعات السبائك من المتوقع أن تشهد إقبالاً أكبر، في حال مواصلة تراجع أسعار الذهب بمعدلات أكبر خلال الفترة المقبلة، وبشكل يكون أكثر جذباً للمتعاملين في منتجات السبائك، سواء لأغراض الادخار أو الاستثمار».