2.04 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في ثاني تعاملات بالأسبوع الجاري

سجلت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 2.67 مليار درهم في نهاية تعاملات يوم الثلاثاء ثاني تعاملات بالأسبوع الجاري، والتي تضمنت مبيعات بقيمة جاوزت 2.04 مليار درهم بعد تنفيذ 627 صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى مؤشرات منصة «دبي ريست» التابعة لدائرة أراضي دبي، أن أعلى المناطق من حيث المبيعات العقارية في نهاية تعاملات اليوم جاءت «الخليج التجاري» بنحو 264.211 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 73 صفقة، ثم منطقة «برج خليفة» بقيمة 84.15 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 7 صفقات، ثم منطقة «مرسى دبي» بنحو 49.27 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 6 صفقات.

وبحسب البيانات فإن إجمالي قيمة الرهن العقاري بدبي خلال اليوم قفز لأكثر من 570.14 مليون درهم، بعد تنفيذ 118 إجراءً.

وبلغ إجمالي قيمة الهبات العقارية نحو 59.52 مليون درهم، بعد تنفيذ 30 معاملة.