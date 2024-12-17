سهم إعمار العقارية يقفز بأكثر من 11% مسجلا أعلى سعر له منذ يناير 2008

افتتح سهم إعمار العقارية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، مرتفعا 11.8% عند 12.65 درهم، مسجلا أعلى سعر له منذ يناير 2008.

وبلغت تداولات السهم في الخمس دقائق الاولى 11 مليون سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 145 مليون درهم.

وكان سهم إعمار العقارية قد أغلق أمس، جلسة مطلع الأسبوع الجاري مرتفعا بالنسبة القصوى عند 11.00 درهم، مسجلا أعلى إغلاق منذ 10 سنوات.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة لموافقة مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية" يوم الجمعة الماضي، على توزيع أرباح بنسبة 100% من رأسمال الشركة عن العام الحالي وعن الأعوام القليلة المقبلة.

وتعتبر هذه التوزيعات ضعف توزيعات الشركة للعام الماضي البالغة 50 فلسا لكل سهم بقيمة 4.4 مليار درهم، وأربعة أضعاف توزيعات العام 2022.

وبذلك اعتمد مجلس الإدارة سياسة طويلة الأجل لتوزيع الأرباح على المساهمين أخذا في الاعتبار التدفقات النقدية التي توفرها الشركة، وبناء على التوقعات الحالية للتدفقات النقدية التشغيلية.

كما وافق مجلس الإدارة على موازنة الشركة للعام المقبل وتعيين مدقق حسابات خارجي للشركة عن العام 2025.