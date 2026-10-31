"أبل" تستعيد لقب الشركة الأعلى قيمة سوقية في العالم

استعادت شركة "أبل" لقب الشركة الأعلى قيمة سوقية في العالم، منتزعة الصدارة من "إنفيديا"، في وقت يتجه فيه المستثمرون إلى ما يعتبرونه ملاذاً أكثر أماناً في شركة تصنيع هواتف "أيفون"، وسط مخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

ورغم تراجع سهم "أبل" بنسبة 1.2% خلال تعاملات الجمعة، بلغت قيمتها السوقية 5.03 تريليون دولار، مقابل 4.93 تريليون دولار لشركة "إنفيديا"، التي هبط سهمها بنسبة 4.2% عند الإغلاق. وهذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها "أبل" منافستها منذ تفوقها عليها لفترة وجيزة أواخر يوليو الماضي.

وجاءت موجة البيع يوم الجمعة بعدما خيبت نتائج عدد من كبرى شركات التكنولوجيا آمال المستثمرين، من بينها "إنتل" و"أمازون"، وذلك عقب نتائج مخيبة مماثلة أعلنتها شركتا "ألفابت" و"ميتا بلاتفورمز"، إلى جانب شركات أخرى.

وأعادت هذه النتائج المخاوف بشأن آفاق الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وهو المجال الذي ابتعدت عنه "أبل" إلى حد كبير مُقارنةً بمنافسيها.