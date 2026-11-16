فضيحة "الجاسوسة الصينية" لـ"إنفيديا" تلتهم مليارات الدولارات من مدخرات تقاعد ملايين الأميركيين

تسببت استقالة الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، جينسن هوانغ، على خلفية اتهامات بعلاقة مع جاسوسة صينية مزعومة، في هبوط حاد لسهم الشركة قارب 30% خلال الشهر الماضي، مما ألقى بظلاله مباشرة على مدخرات التقاعد لملايين الأميركيين، حتى أولئك الذين لا يمتلكون أسهماً مباشرة في الشركة.

وأظهر تحليل أجرته منصة "أكسيوس" الإخبارية أن الوزن الثقيل لعملاق الرقائق الإلكترونية في صناديق المؤشرات الاستثمارية جعل حسابات التقاعد المعروفة باسم "401(k)" عرضة لخسائر دفترية فادحة، قد تكبد المواطن الأميركي العادي من "جيل طفرة المواليد" آلاف الدولارات.

انكشاف واسع في صناديق المؤشرات

وتوضح بيانات "معهد شركات الاستثمار" أن صناديق المؤشرات استقطبت نحو نصف أصول خطط التقاعد الكبيرة في القطاع الخاص خلال عام 2023. وقال توم غراف، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "فاسيت" للتخطيط المالي، إن "إنفيديا" تستحوذ وحدها على نحو 8% من مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500)، وترتفع هذه النسبة إلى 14% في صناديق النمو، لتصل إلى ما بين 25% و30% في صناديق التكنولوجيا وأشباه الموصلات المدرجة عادة ضمن خطط التقاعد.

وبلغة الأرقام، فإن مستثمراً يمتلك 100 ألف دولار في صندوق يتبع مؤشر "إس آند بي 500" سيشهد تراجعاً في قيمة محفظته بنحو 2,400 دولار جراء هبوط سهم "إنفيديا" بنسبة 30%، وترتفع هذه الخسارة غير المحققة إلى 7,500 دولار في الصناديق التقنية ذات الانكشاف البالغ 25%. ومع امتلاك الفرد العادي من جيل طفرة المواليد لنحو 260 ألف دولار في حساب التقاعد وفقاً لتقديرات شركة "فيديليتي"، فإن حجم التراجع في المحافظ المرتبطة بقطاع التكنولوجيا قد يصل إلى 20 ألف دولار.

وأضاف غراف أن الكثير من المستثمرين بدأوا يدركون حجم انكشافهم الفعلي على "إنفيديا" داخل صناديق كانوا يظنون أنها متنوعة بما يكفي، محذراً من خطورة رهن جزء كبير من مدخرات التقاعد بمدى نجاح الشركة في اجتياز مرحلة الانتقال القيادي.

تداعيات تمتد للمنافسين

ولا تقتصر المخاطر على سهم "إنفيديا" فحسب، إذ يرتبط نحو 40% من مؤشر "إس آند بي 500" بمشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي تقودها الشركة تمويلاً وتجهيزاً. وحذر المحلل المالي بوب إياشينو من أن أي تباطؤ في استثمارات مراكز البيانات نتيجة أزمة الشركة قد يمتد أثره ليضرب أسهماً أخرى في محافظ المتقاعدين.

في المقابل، أدت الأزمة إلى تحول سريع في شهية المستثمرين نحو الشركات المنافسة؛ وأشار ستيف سوسنيك من شركة "إنتراكتيف بروكرز" إلى أن الأسواق بدأت تبحث فوراً عن المستفيدين المحتملين من تعثر "إنفيديا". وقفز سهم شركة "إيه إم دي" (AMD) المنافسة بأكثر من 30% خلال خمسة أيام الأسبوع الماضي، كما تفوقت أسهم شركات الحوسبة السحابية الكبرى المطورة لرقائقها الخاصة على أداء مؤشر "إس آند بي 500"، مما يعكس قدرة تدوير السيولة على إبقاء الزخم الصعودي في قطاع أشباه الموصلات.

ورغم حدة التراجعات، يؤكد خبراء المال أن انخفاض القيمة السوقية يظل خسارة ورقية ما لم يقدم المستثمر على بيع أصوله، ناصحين المساهمين المباشرين بعدم التسرع في تثبيت الخسائر في ظل غموض نتائج التحقيقات الجارية، وترقب الأسواق لإعلان "إنفيديا" عن نتائجها المالية الفصلية يوم الثلاثاء.