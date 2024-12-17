«جمارك دبي» تتعامل مع 1.23 مليون حقيبة على متن 187 باخرة سياحية

أعلنت دائرة جمارك دبي، ممثلة في إدارة عمليات المسافرين، أنها تعاملت مع أكثر من 1.23 مليون حقيبة لنحو 281775 مسافراً، لعدد 187 باخرة خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2024، وذلك في إطار مواكبتها للطفرة التي تشهدها السياحة البحرية في دبي، والتزامها بتقديم خدمات جمركية متطورة ورائدة عالمياً، في ميناء راشد، والواجهة البحرية «دبي هاربر».

وأكد مدير إدارة عمليات المسافرين في «جمارك دبي»، خالد أحمد، أن «الدائرة تواكب الطفرة السياحة التي تشهدها دبي، من خلال رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات الجمركية في وقت قياسي، وإثراء تجربة المسافرين القادمين عبر المنافذ الجوية أو البحرية، ما يسهم في تعزيز خطة دبي السياحية، ويخدم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33»، معرباً عن اعتزاز الدائرة بإسهامها في النجاحات التي تحققها دبي في مجال السياحة والسفر عالمياً من خلال مطار دبي الدولي، وميناء راشد، و«دبي هاربر»، الذي يعتبر واجهة بحرية استثنائية.

وأوضح أحمد أن الدائرة تدعم جهود دبي لتطوير قطاع السياحة البحرية من خلال تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للسياح القادمين إلى دبي على متن سفن السياحة البحرية، وتتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بتقديم الخدمات والتسهيلات في مباني الرحلات البحرية، وجذب المزيد من أعداد السياحة البحرية إلى الإمارة.

من جانبه، قال مدير أول عمليات المسافرين في مطار آل مكتوم الدولي، فلاح السماك: «تحرص (جمارك دبي) على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، ونطور باستمرار خدماتنا الجمركية، بهدف تعزيز انسيابية حركة القادمين إلى دولة الإمارات عبر المنافذ الجمركية لدبي».