دبي بوابة لتعزيز الشراكات والاستثمارات بين بلغاريا والخليج

أكد ميلو بوريسوف، رئيس مجلس الأعمال البلغاري في دبي، المنضوي تحت مظلة غرف دبي، أن معرض سوق السفر العربي «ATM» يمثل منصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين دولة الإمارات وبلغاريا، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين، إلى جانب توسيع جسور التعاون مع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة البلقان وأوروبا الشرقية.

وقال بوريسوف إن أهمية المشاركة في المعرض تتجاوز قطاعي السفر والضيافة، لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية، في ظل ما يوفره الحدث من فرص للقاء المستثمرين والشركات ومجالس الأعمال واستكشاف مشاريع وشراكات جديدة. وأوضح أن المجلس استفاد من مشاركته في المعرض لتعزيز شبكة علاقاته الدولية، مشيراً إلى اجتماع عقده مع مجلس الأعمال الباكستاني لبحث عدد من المشاريع والفرص التجارية المحتملة في دولة الإمارات.

وتأتي مشاركة المجلس في «ATM 2026» في وقت يركز فيه على توسيع القنوات التجارية والاستثمارية بين بلغاريا والإمارات. ويعمل المجلس، الذي تأسس في دبي أواخر 2025، منصة لربط الشركات والمستثمرين واستكشاف فرص التوسع والاستثمار في الاتجاهين، في حين يستفيد من منظومة غرف دبي وشبكة مجالس الأعمال الدولية لتعزيز حضور الشركات البلغارية في الأسواق العالمية.

وأشار بوريسوف إلى أن دبي تمثل مركزاً إقليمياً جاذباً للشركات البلغارية الراغبة في التوسع في أسواق الخليج، بفضل موقعها كبوابة للتجارة والاستثمار والخدمات، في حين توفر دولة الإمارات بيئة أعمال تتيح للشركات الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة. وأوضح أن عدداً من الشركات البلغارية يمتلك بالفعل فروعاً أو أنشطة في الدولة، بينما تتطلع شركات أخرى إلى تأسيس أعمال جديدة ودخول السوق الإماراتية.

وأضاف أن الفرص لا تقتصر على دبي، إذ تتمتع أبوظبي بمقومات قوية في قطاعات الصناعات الثقيلة والطاقة والنفط والغاز، ما يوسع نطاق المجالات المتاحة أمام الشركات البلغارية ويتيح فرصاً متنوعة للتعاون والاستثمار.

وأكد أن الدور الأساسي لمجلس الأعمال يتمثل في تسهيل التواصل بين الشركات والمستثمرين من الجانبين، ومساعدة الشركات البلغارية على استكشاف فرص التوسع في الإمارات، بالتوازي مع تشجيع المستثمرين الإماراتيين على التعرف إلى الفرص المتاحة في بلغاريا والأسواق الأوروبية الشرقية.

وفي قطاع السياحة، سلط بوريسوف الضوء على شركة «Palms Travel»، التي تركز على استقطاب المسافرين الباحثين عن تجارب الرفاهية والعملاء ذوي الملاءة المالية المرتفعة إلى بلغاريا، من خلال باقة متكاملة من الخدمات السياحية الفاخرة، تشمل الإقامة في فنادق خمس نجوم، والنقل بسيارات فاخرة مع سائقين، وخدمات الاستقبال والمساعدة والكونسيرج، إلى جانب الدعم المتواصل على مدار الساعة.

وأوضح أن مشاركة «Palms Travel» في معرض سوق السفر العربي للعام الثاني على التوالي تعكس أهمية السوق الخليجية بالنسبة للسياحة البلغارية، مشيراً إلى أن الشركة تقدم برامج مصممة خصوصاً للمسافرين الباحثين عن التجارب الراقية، ومنها السياحة الثقافية والطبيعية والذواقة والعافية والأنشطة الخارجية. ويؤكد إعلان الشركة الرسمي مشاركتها في «ATM 2026» بالشراكة مع مجلس الأعمال البلغاري، مع التركيز على فرص السياحة والتجارة والاستثمار العابرة للحدود.

وأعرب بوريسوف عن ارتياحه لمستوى المشاركة في المعرض هذا العام، مشيراً إلى أن تغيير موعد انعقاده من مايو إلى سبتمبر أتاح فرصة لاختبار توقيت مختلف، مع توقع عودته إلى موعده المعتاد في مايو العام المقبل.

وفيما يتعلق بالسياحة بين بلغاريا ودول مجلس التعاون، أكد بوريسوف أن المجلس يعتزم مواصلة التعاون مع الحكومة البلغارية ووزارة السياحة لتعزيز حضور بلغاريا كوجهة سياحية لدى المسافرين الخليجيين، لافتاً إلى أن الحكومة البلغارية تشارك في المعرض من خلال جناحها الرسمي.

وأشار إلى أن الإمارات، ودبي خصوصاً، تعدان من الوجهات المفضلة للسياح البلغاريين، معرباً عن تفاؤله باستعادة حركة السياحة بين الجانبين تدريجياً خلال الموسم الجديد. وفي المقابل، يسعى المجلس إلى تعريف المسافرين الخليجيين بالمقومات السياحية البلغارية، خصوصاً خلال فصل الصيف، وتقديم بلغاريا كخيار أوروبي جديد يجمع بين الطبيعة والتراث والضيافة والخدمات الراقية.

وتعكس هذه التحركات اتجاهاً نحو توسيع العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وبلغاريا من نطاق السياحة إلى التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والقطاعات ذات القيمة المضافة. وكان مجلس الأعمال قد تأسس من قبل 22 شركة عاملة في الإمارات ذات ملاك أو شركاء بلغاريين، مع تركيز على قطاعات تشمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والإعلام والخدمات اللوجستية والعقارات والسياحة.

وأكد بوريسوف أن مشاركة المجلس في «ATM» تمثل فرصة لتوسيع قاعدة أعضائه وشبكة علاقاته مع الشركات والمستثمرين في الخليج والأسواق العالمية، مشيراً إلى أهمية الشراكات العابرة للحدود في دعم نمو الشركات وفتح أسواق جديدة. كما وجه الشكر إلى الجهات الراعية، وفي مقدمتها «Palms Travel»، لدعم مشاركة المجلس وإتاحة منصة له للتواصل مع المستثمرين والشركات والزوار من مختلف الأسواق.