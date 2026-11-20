تصدرت «طيران الإمارات» تصنيف «أفضل شركات الطيران في العالم 2027»، الذي أطلقته مجلة «تايم»، بالتعاون مع شركة «ستاتيستا» العالمية، المتخصصة في البيانات ومعلومات الأعمال، للمرة الأولى، وحلت في المركز الأول عالمياً تقديراً لأدائها المتميز في خدمة المتعاملين والكفاءة التشغيلية، كما حلّت الناقلة في المركز الأول في فئتي «أفضل قيمة» و«سفر الأعمال»، إلى جانب تحقيق مراكز متقدمة في عدد من الفئات الأخرى.

وقال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك: «واصلنا خلال هذا العام الاستثمار بثقة في تطوير منتجاتنا وخدماتنا، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الحفاظ على الريادة يتطلب التطور المستمر والاستجابة لتوقعات العملاء المتغيرة، ويعكس تصدرنا تصنيف (تايم) قوة هذا النهج، ويؤكد أن الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والاتساق في مختلف مراحل الرحلة هو ما يصنع الفارق لدى المتعاملين».

وأضاف: «يظل موظفونا العنصر الأهم في نجاحنا، فهم من يجسدون تجربة (طيران الإمارات) يومياً في الأجواء وعلى الأرض، باحترافيتهم والتزامهم ومعاييرهم العالية في الخدمة، وفي قطاع سريع التطور مثل الطيران، لا مجال للتوقف، ولذلك نواصل العمل على تعزيز ما نقدمه في 2027 وما بعده، ورفع سقف التجربة التي يتوقعها المتعاملون معنا من (طيران الإمارات)».

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة «ستاتيستا آر»، نيلز تيرفير: «تميز أداء (طيران الإمارات) هذا العام بدرجة عالية من الاتساق. فتصدّرها التصنيف العام لأفضل شركات الطيران في العالم، إلى جانب حصولها على المركز الأول في فئتي أفضل قيمة وسفر الأعمال، يعكس أداءً قوياً في تجربة المسافر والموثوقية التشغيلية، وهما الركيزتان الأساسيتان اللتان يقوم عليهما التصنيف، وتستند هذه النتائج بالكامل إلى آراء مباشرة من مسافرين حول العالم، إلى جانب بيانات مستقلة حول الأداء التشغيلي للرحلات».

وبحسب مجلة «تايم»، يعكس تصدّر «طيران الإمارات» للتصنيف مكانتها في تقديم واحدة من أكثر تجارب السفر تميزاً في القطاع، إلى جانب توسعها المستمر في توفير الدرجة السياحية الممتازة، والجاذبية العالمية التي تتمتع بها دبي كوجهة للسفر. كما تسهم شراكات الناقلة في تعزيز حركة الزوار عبر شبكة وجهاتها العالمية.

ويستند التصنيف إلى دراسة كمية أجرتها «ستاتيستا»، إحدى أبرز الشركات العالمية المتخصصة في البيانات ومعلومات الأعمال، وشملت مسافرين من مختلف القارات. وطُلب من المشاركين تقييم مستوى رضاهم عن ما يصل إلى خمس شركات طيران سافروا معها خلال السنوات الثلاث الماضية، وشملت معايير التقييم: راحة المقصورة، وجودة الخدمة، والترفيه والاتصال، والمأكولات والمشروبات، والقيمة مقابل السعر، ومدى ملاءمة تجربة السفر للعائلات.