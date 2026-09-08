8415 وسيلة بحرية مسجلة في دبي.. و14 ألف شركة تدعم اقتصاد الإمارة

تواصل سلطة دبي البحرية، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، تطوير منظومة بحرية متكاملة، تعزز سلامة الملاحة، وترفع كفاءة الخدمات والعمليات البحرية، وتدعم تطور البيئة التنظيمية للقطاع، بما يواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع البحري في الإمارة، ويرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأنشطة والخدمات البحرية.

وتعكس أحدث المؤشرات اتساع نطاق القطاع البحري في دبي وتنوع مكوناته، إذ يضم 8415 وسيلة بحرية مسجلة لدى سلطة دبي البحرية، وأكثر من 14 ألف شركة بحرية، فيما ينتمي مستخدمو القطاع إلى 116 جنسية من حول العالم، ويتصدر البريطانيون قائمة المستخدمين.

وتدعم هذه المنظومة بنية تحتية متطورة تشمل 20 مرسى بحرياً، و4214 رصيفاً بحرياً، بما يعزز استدامة النمو ويرفع جاهزية القطاع لتلبية الطلب المتزايد على الأنشطة والخدمات البحرية.

وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن تطوير القطاع البحري يمثل محوراً رئيساً في جهود دبي لتعزيز الاقتصاد الأزرق، وترسيخ حضورها العالمي في مختلف مجالات الأنشطة والخدمات البحرية.

وقال: «نواصل تطوير منظومة بحرية متكاملة ترتكز على أعلى معايير التنظيم والسلامة، بما يعزز تنافسية دبي، ويرسخ مكانتها وجهة بحرية عالمية. ونعمل على توفير بيئة تنظيمية متطورة تدعم مختلف مكونات القطاع، وتواكب احتياجات مستخدميه، وترفع كفاءة العمليات والخدمات البحرية وفق أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف: «تعكس مؤشرات النمو التي يسجلها القطاع البحري جاذبية دبي المتزايدة للمتعاملين والمستثمرين ومشغلي الوسائل البحرية من مختلف أنحاء العالم، كما تؤكد كفاءة بنيتها التحتية وقدرتها على استيعاب التوسع المستقبلي، بما يدعم مستهدفات الإمارة في بناء قطاع بحري أكثر تنافسية واستدامة».

وتتولى سلطة دبي البحرية تنظيم القطاع والأنشطة البحرية ضمن نطاق اختصاصها في مياه إمارة دبي، وعلى امتداد ساحل الإمارة البالغ طوله نحو 72 كيلومتراً، وصولاً إلى المياه الاقتصادية الخالصة، وتعمل السلطة بصورة مستمرة على تطوير الأطر التنظيمية والأنظمة والخدمات التي تضمن سلامة الملاحة، وترفع كفاءة العمليات، وتدعم تجربة مستخدمي القطاع البحري.

وتضم منظومة القطاع في دبي باقة متنوعة من الوسائل البحرية، تشمل قوارب النزهة المزودة بمحركات، ووسائل الرياضات المائية، والوسائل السياحية والتجارية، ووسائل النقل البحري الجماعي، والمطاعم العائمة، إلى جانب فئات أخرى من الوسائل البحرية.

وتتصدر قوارب النزهة المزودة بمحركات قائمة الوسائل المسجلة بواقع 3269 قارباً، تليها وسائل الرياضات المائية بعدد 2377 وسيلة، ثم الوسائل السياحية بعدد 1064 وسيلة. كما تضم القائمة 897 وسيلة بحرية تجارية مخصصة للرياضات المائية، و224 وسيلة للنقل البحري الجماعي، فضلاً عن الوسائل المسجلة ضمن الفئات البحرية الأخرى.

وسجلت سلطة دبي البحرية 58 مطعماً عائماً خشبياً، و29 مطعماً عائماً غير خشبي، بإجمالي 87 مطعماً عائماً في مياه دبي، وبطاقة استيعابية تتسع لعدد 9600 ضيف. وتنشط المطاعم العائمة بصورة عامة بالقرب من أبرز الوجهات والمعالم السياحية البحرية في دبي، وأكثرها في دبي مارينا وخور دبي ودبي هاربر وواجهة الجداف المائية.

• 20 مرسى بحرياً و4214 رصيفاً تعزز البنية التحتية للقطاع البحري في دبي.