9.31 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أول تعاملات الاسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 9.31 مليار درهم في نهاية تعاملات يوم الاثنين أول تعاملات بالأسبوع الجاري، والتي تضمنت مبيعات بقيمة جاوزت 3.86 مليار درهم بعد تنفيذ 1.219 ألف صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى مؤشرات منصة «دبي ريست» التابعة لدائرة أراضي دبي، أن أعلى المناطق من حيث المبيعات العقارية في نهاية تعاملات اليوم جاءت «الخليج التجاري» بنحو 182 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 61 صفقة، ثم منطقة «مدينة المطار» بقيمة 155.11 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 60 صفقة، ثم منطقة «دبي مارينا» بنحو 101.67 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 11 صفقة.

وبحسب البيانات فإن إجمالي قيمة الرهن العقاري بدبي خلال اليوم قفز لأكثر من 5.21 مليار درهم، بعد تنفيذ 235 إجراء. وبلغ إجمالي قيمة الهبات العقارية نحو 243.05 مليون درهم، بعد تنفيذ 34 معاملة.