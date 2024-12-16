مؤشر سوق دبي المالي يلامس مستوى 5000 نقطة للمرة الأولى منذ 10 سنوات

نجح مؤشر سوق دبي المالي خلال تعاملات اليوم الاثنين في ملامسة مستوى 5000 نقطة بعد اختراقه مستوى 4996.77 نقطة وذلك للمرة الأولى منذ العام 2014 مدعوماً بالأداء الإيجابي للأسهم القيادية في مقدمتها سهم شركة إعمار العقارية.

وخلال تعاملات اليوم قفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.53% مسجلاً مكاسب بنحو 172.7 نقطة تزامنًا مع تحقيقه قيم تداولات بنحو 438.59 مليون درهم بأحجام بلغت 177.58 مليون سهم من خلال تنفيذ 6319 صفقة.

وقفز سهم «إعمار العقارية» بالحد الأعلى إلى 11 درهماً وهو أعلى مستوى له منذ 10 سنوات تقريبا، بعد إعلان الشركة نيتها توزيع 100% من رأس المال بإجمالي 8.8 مليار درهم عن 2024، في إطار اعتماد سياسة جديدة للتوزيعات. كما قفز سهم إعمار للتطوير أيضاً بالحد الأعلى إلى 13.7 درهم.

وفي ذات التوقيت من جلسة اليوم، قفز سهم شركة سوق دبي المالي 8.82%، ودبي الإسلامي 2.6% وارتفع الإمارات دبي الوطني 1%.