عروض «دبي للتسوق» تنعش مبيعات أسواق الذهب

أفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، بأن فعاليات وعروض مهرجان دبي للتسوق، التي تتيح للمتسوقين الفوز بجوائز ذهبية عند الشراء خلال فترة المهرجان، أسهمت في إنعاش مبيعات الأسواق.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب، إلا أن فعاليات المهرجان لها تأثير إيجابي في زيادة الطلب بالأسواق خلال الفترة الأخيرة.

وتتيح عروض «دبي للتسوق» للمستهلكين، الذين ينفقون 1500 درهم أو أكثر في المتاجر، فرصة الدخول في السحوبات الأسبوعية للفوز بجوائز ذهبية، ومنح كيلوغرام واحد من الذهب كل أسبوع، موزعاً على إجمالي 20 رابحاً على مدار الحملة، إضافة إلى خصومات تصل إلى 50% على منتجات من مجوهرات الألماس واللؤلؤ، وتخفيضات على رسوم التصنيع بين 1 و5% على مجوهرات ذهبية، واستبدال الذهب القديم دون أي خصومات على القيمة الأساسية.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي بين ثلاثة وأربعة دراهم للغرام من مختلف العيارات مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 323 درهماً، بارتفاع أربعة دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 299 درهماً، بزيادة 3.5 دراهم، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 289.5 درهماً، بارتفاع 3.5 دراهم. كما وصل سعر الغرام عيار 18 قيراطاً إلى 248 درهماً، وبزيادة بلغت ثلاثة دراهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مجوهرات ليالي»، أنوراج سينها، إن «عروض وفعاليات دبي للتسوق، لها تأثيرات إيجابية في دعم الإقبال وانتعاش المبيعات بأسواق الذهب والمجوهرات في دبي».

وأشار إلى أن «عروض السحوبات للجوائز على المشتريات، إضافة إلى العروض المطروحة خلال تلك الفترة في العديد من منافذ البيع، من العوامل الجاذبة للمتعاملين، سواء من المقيمين أو الزائرين للدولة».

وأوضح مدير شركة «دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، أنه «على الرغم من الارتفاعات الأخيرة في أسعار المعدن الأصفر، إلا أن الأسواق شهدت معدلات إقبال ملحوظة بدعم من العروض المطروحة والمصاحبة لفعاليات مهرجان دبي للتسوق».

وأشار إلى أن «العديد من المتعاملين يفضلون الشراء خلال فترة المهرجان، للاستفادة من الخصومات والعروض الترويجية المطروحة، إضافة إلى فرص الفوز بجوائز ذهبية متعددة عبر الشراء خلال فترة المهرجان».

واعتبر مدير المبيعات في محل «دايمو للمجوهرات»، ديلي سون، أن «العديد من منافذ البيع تطرح تخفيضات وعروضاً ترويجية مختلفة خلال فترة المهرجان الذي يتيح فرصاً لزيادة مبيعات المتاجر، خصوصاً مع مواكبة فترة المهرجان لرواج النشاط السياحي، وتحسن الطقس، بما يدعم زيادة الإقبال على الأسواق المفتوحة».

. خصومات تصل إلى 50% على منتجات من مجوهرات الألماس واللؤلؤ.

. تخفيضات على رسوم التصنيع بين 1 و5% على مجوهرات ذهبية، وفرصة لاستبدال الذهب القديم.