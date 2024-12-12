2.16 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في رابع تعاملات الأسبوع الجاري

سجلت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 2.92 مليار درهم في نهاية تعاملات يوم الخميس رابع تعاملات بالأسبوع الجاري، والتي تضمنت مبيعات بقيمة جاوزت 2.16 مليار درهم بعد تنفيذ 642 صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى مؤشرات منصة «دبي ريست» التابعة لدائرة أراضي دبي، أن أعلى المناطق من حيث المبيعات العقارية في نهاية تعاملات اليوم جاءت منطقة «الخليج التجاري» بقيمة 508.33 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 40 صفقة، ثم منطقة «برج خليفة» بنحو 110.18 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 20 صفقة، ثم منطقة «اليلايس 1» بنحو 1010.1 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 34 صفقة.

وبحسب البيانات فإن إجمالي قيمة الرهن العقاري خلال اليوم بلغ أكثر من 718.58 مليون درهم، بعد تنفيذ 271 إجراء. وبلغ إجمالي قيمة الهبات العقارية نحو 40.39 مليون درهم، بعد تنفيذ 21 معاملة.