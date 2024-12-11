منافذ بيع تمدّد تخفيضات «عيد الاتحاد».. ومحال تطرح عروضاً جديدة

شهدت أسواق تجارة التجزئة في دبي طرح منافذ بيع عروضاً جديدة مع انطلاق مهرجان دبي للتسوق، فيما مددت محال أخرى فترة التخفيضات التي كانت أطلقتها أخيراً بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات.

وقال مستهلكون لـ«الإمارات اليوم»، إن طرح عروض جديدة أو تمديد فترتها، يعد من المظاهر الإيجابية التي تزيد من فرص التسوق، خصوصاً بالنسبة لبعض المستهلكين الذين لم يتمكنوا من التسوق خلال موسم التخفيضات الأخير.

من جهتهما، قال مسؤولا مبيعات في قطاع تجارة التجزئة، إن تمديد متاجر فترة التخفيضات وطرح عروض جديدة يأتي بدعم من استمرار وتنامي الإقبال من المستهلكين، وبالتالي زيادة نسب المبيعات، فضلاً عن رغبة منافذ بيع في مواكبة فعاليات مهرجان دبي للتسوق بعروض تخفيضات جديدة.

مظاهر إيجابية

وتفصيلاً، قال المستهلك، عمار علي، إن إطلاق منافذ بيع عروضاً جديدة بمناسبة مهرجان دبي للتسوق، عقب انتهاء التخفيضات الأخيرة، يعد من المظاهر الإيجابية التي تدعم زيادة فرص التسوق للأسر المستهلكة، لاسيما تلك التي لم تتمكن من التسوق خلال العروض الأخيرة، إما بسبب زيادة الإقبال على المراكز التجارية، أو بسبب الانشغال بالامتحانات الدراسية لمنتصف العام.

وأفاد المستهلك، ياسر حسن، بأنه لاحظ تمديد منافذ بيع لعروض التخفيضات التي طرحتها بمناسبة عيد الاتحاد، والتي كانت أطلقتها قبل حلول المناسبة بفترة، معتبراً أن هذا يعد من المظاهر الإيجابية التي تمنح المستهلكين فرصاً أكبر للتسوق مرات متعددة وتزيد من فرص الاستفادة من تلك العروض.

وذكر المستهلك، محمود سامي، أن عروض التخفيضات التي تكون لمدة قصيرة ترتبط بمناسبات معينة، يكون فيها تحديات للأسر المستهلكة، تتمثل إما بالشراء خلال أيام محددة أو ضياع فرص التسوق والاستفادة من التخفيضات، لكن مع تمديد بعض العروض وطرح عروض جديدة في منافذ أخرى، زادت فرص التسوق بشكل أكثر أريحية مقارنة بالتقيد بأيام محدودة.

وقال المستهلك، فادي خالد، إنه فوجئ بطرح تخفيضات جديدة في عدد من المتاجر بمراكز التسوق في دبي عقب انتهاء موسم التخفيضات الأخير، لكنه اتفق في أن ذلك من المظاهر الإيجابية التي تمنح المستهلكين فرصاً أكبر للشراء من تلك التخفيضات والتسوق مرات متكررة من «المولات».

تنامي الإقبال

من جهته، قال مدير المبيعات في إحدى سلاسل تجارة التجزئة، ديليب فيشال، إن تمديد بعض المنافذ لعروض التخفيضات، وطرح منافذ أخرى عروضاً جديدة بشكل مباشر عقب انتهاء التنزيلات التي أطلقت خلال موسم التخفيضات الأخير، يرجعان لعاملين رئيسين، الأول مواكبة تنامي الإقبال من المستهلكين على تلك العروض، والثاني رغبة منافذ للبيع في مواكبة انطلاق فعاليات مهرجان دبي للتسوق بعروض تخفيضات جديدة، وذلك للاستفادة من تزايد الإقبال على المراكز التجارية خلال فترة المهرجان، سواء من المقيمين أو السياح.

بدوره، قال مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل متاجر الملابس، محمد بشير، إن بعض المنافذ مددت العروض إلى ما بعد عطلة واحتفالات عيد الاتحاد، للاستفادة من زيادة الطلب خلال تلك الفترة، وزيادة فرص التسوق، وبالتالي زيادة نسب المبيعات.

وأضاف أن مواكبة العروض الممدة من متاجر مع العروض الجديدة المطروحة من متاجر أخرى زاد المنافسة في أسواق تجارة التجزئة بدبي، ما ينعكس إيجاباً على المستهلكين في الحصول على عروض أكثر تنوعاً.

انتعاش المبيعات

قال خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، إن طرح عروض تخفيضات جديدة في الأسواق يحافظ على استمرارية انتعاش المبيعات، ما يعد من المظاهر الإيجابية التي ترجع بشكل رئيس إلى زيادة مؤشرات التنافسية بقطاع التجزئة مقارنة بفترات سابقة.

. مستهلكون: طرح عروض جديدة أو تمديدها، فرصة لمن لم يتمكن من التسوق خلال فترة التخفيضات الأخيرة.