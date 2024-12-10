63 مليار درهم قيمة 822 صفقة كبيرة في أسواق الأسهم

شهدت أسواق الأسهم المحلية، تنفيذ 822 صفقة كبيرة، بقيمة ناهزت 63.04 مليار درهم، موزعة على عدد 19.2 مليار سهم منذ بداية العام الجاري حتى نهاية جلسة أمس.

واستحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على نحو 95.3% من قيمة الصفقات المنفذة في أسواق الأسهم المحلية منذ بداية العام الجاري، بينما وصل نصيب سوق دبي المالي إلى نحو 4.7% من إجمالي الصفقات.

وتوزعت الصفقات بواقع 592 صفقة في سوق أبوظبي، على نحو 17.59 مليار سهم بقيمة 60.06 مليار درهم، فيما استحوذ سوق دبي على نحو 230 صفقة، تم تنفيذها على عدد 1.61 مليار سهم، بقيمة 2.98 مليار درهم.

وفي سوق أبوظبي، كانت أكبر صفقة تم تنفيذها منذ بداية العام الجاري، على سهم أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» من خلال 78 صفقة، بقيمة 22.4 مليار درهم، على عدد 7.6 مليارات سهم، يليه «فيرتيغلوب» بقيمة 13.28 مليار درهم، من خلال 44 صفقة على عدد 4.15 مليارات سهم.

وفي دبي، كانت أكبر صفقة تم تنفيذها على سهم «المشرق» بقيمة 782.1 مليون درهم لعدد 3.9 ملايين سهم، ثم «بي إتش إم كابيتال» بقيمة 363.5 مليون درهم لنحو 117.6 مليون درهم.

إلى ذلك، استحوذت أسهم ست شركات مدرجة في سوق دبي المالي، هي: «ديوا»، «إعمار العقارية»، و«دريك آند سكل»، و«سالك»، و«دبي الإسلامي»، و«إعمار للتطوير»، وسهم شركة «سوق دبي المالي»، على نسبة 66.5% من سيولة سوق دبي المالي بنهاية تعاملات أمس.