تجار: استمرار تراجع أسعار الذهب يدعم مبيعات المشغولات و«العملات»

تراجعت أسعار الذهب، بنهاية الأسبوع الماضي مجدداً، بين درهمين و2.5 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، ليصل إجمالي تراجع سعر غرام الذهب خلال أسبوعين إلى 10.25 دراهم.

وقال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إن مواصلة أسعار المعدن الأصفر تراجعها، للأسبوع الثاني على التوالي، عززت إقبال المتعاملين على شراء منتجات للعملات والمشغولات الذهبية، لافتين إلى أن انخفاض الأسعار انعكس بشكل إيجابي في الحفاظ على معدلات النشاط بمنافذ البيع.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 319 درهماً، بانخفاض قيمته 2.5 درهم، بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 295.5 درهماً، بتراجع 2.25 درهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 286 درهماً، بانخفاض 2.25 درهم، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 242 درهماً، بتراجع بلغ درهمين.

وقال مدير شركة «دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن «مواصلة أسعار الذهب تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، أسهمت في الحفاظ على نشاط الأسواق عقب عطلة عيد الاتحاد، وذلك من خلال تحفيز متعاملين لشراء هدايا سواء من العملات أو المشغولات الذهبية».

وأضاف أن «تراجع الأسعار من المتوقع أن تظهر انعكاساته بشكل أكبر على المبيعات خلال اليومين المقبلين، مع توقع المزيد من الانتعاش لمبيعات منافذ البيع، سواء من المتعاملين المقيمين أو الزائرين».

من جهته، قال مدير التسويق في «تانشي لتجارة الذهب والمجوهرات»، اديتا سييج، إن «تراجع أسعار المعدن الأصفر لفترات طويلة من المؤشرات الجيدة التي تدعم إقبال المتعاملين على شراء احتياجاتهم من المشغولات والعملات الذهبية، خصوصاً مع تزايد الثقة لدى المتعاملين في شراء الذهب كأداة للزينة والادخار، وذلك عقب القفزات الكبيرة التي سجلتها أسعار الذهب خلال العامين الماضيين».

وأوضح مدير محل «ماشو لتجارة الذهب والمجوهرات»، راج باهي، أن «تأثير تراجع الأسعار على المبيعات إيجابي، لكن من المنتظر أن تكون هناك تأثيرات أكبر خلال الأيام المقبلة، خصوصاً مع تفضيل متعاملين عدم التعجل في الشراء، في ظل استمرار تراجع الأسعار».

وأشار إلى «تفضيل العديد من المتعاملين شراء العملات، لكونها من المنتجات التي يمكن شراء أوزان صغيرة منها، كما يمكن الاستفادة من تلك المنتجات في أغراض الهدايا والزينة من خلال الاستخدام ضمن قلادات أو أساور بالأيدي».

. الأسعار واصلت تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، ما أسهم في الحفاظ على نشاط الأسواق عقب عطلة عيد الاتحاد.