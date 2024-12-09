بأسعار تصل إلى 77 ألف درهم.. شركات تطرح «بنتهاوس» وشققاً فاخرة ليلة رأس السنة بدبي

طرحت شركات متخصصة في إدارة بيوت العطلات الفاخرة في دبي وحدات «بنتهاوس» وشققاً فاخرة خلال ليلة رأس السنة، بأسعار تراوح بين 20 و77 ألف درهم لليلة واحدة شاملة الرسوم، في مناطق حيوية تشمل وسط مدينة دبي وشاطئ جميرا، فضلاً عن نخلة جميرا.

ووفقاً لمسح شمل أسعار الوحدات الفاخرة على مواقع شبكية، أجري أمس، تتيح الوحدات السكنية خدمات تشمل مساحات كبيرة تصل إلى 7000 قدم مربعة بالنسبة لبعض الفلل، و4000 قدم مربعة لوحدات «البنتهاوس»، مع خدمات ومرافق عدة، بما في ذلك مسبح خاص و«ساونا»، ومطبخ خاص بالنسبة لبعض الشقق، فضلاً عن غرفة للأعمال ومركز للياقة البدنية وشرفات واسعة مع منطقة جلوس خارجية شاملة للمرافق وغيرها.

ويتيح كثير من الشقق والوحدات الفاخرة إطلالات بانورامية على أفق دبي بالقرب من مواقع الألعاب النارية في مواقع حيوية بدبي، وتشمل الخدمات أيضاً خدمة النقل من المطار وإليه، وتشترط بعض الوحدات عدداً محدداً من الأشخاص، فيما تعرض وحدات أخرى خصومات بالنسبة للحجوزات التي تمتد إلى أكثر من ليلتين، إلى جانب خدمة الإفطار حسب الطلب.

وتم طرح «بنتهاوس» بسعر 77 ألف درهم في موقع مميز بوسط دبي، وهي عبارة عن شقة تم تجديدها أخيراً، تتميز بمسبح على السطح ومواقف مجانية خاصة للسيارات، كما يستمتع الضيوف بالدخول إلى «الساونا» وحوض الاستحمام الساخن، إضافة إلى غرفة البخار ومركز للياقة البدنية.

وتتميز الشقة الفسيحة بأربع غرف نوم مساحة 4400 قدم مربعة وستة حمامات ومنطقة لتناول الطعام ومطبخ مجهز بالكامل و«تراس» مع إطلالات جذابة، بالقرب من نافورة دبي ودبي مول وبرج خليفة. ويقع مطار دبي الدولي على بعد 14 كلم من مكان الإقامة، ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل من وإلى المطار، ومكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة.

وتم طرح فيلا في نخلة جميرا، بأسعار تصل إلى 50 ألف درهم على مساحة 5000 قدم مربعة وتتكوّن الفيلا الفسيحة من سبع غرف نوم، وثلاث غرف معيشة ومطبخ مجهز بالكامل وثمانية حمامات، ويتوافر تلفزيون بشاشة مسطحة. وتوفر الخدمات في الفيلا جولات مشاهدة المعالم السياحية للضيوف، وتتميز أيضاً بمدفأة خارجية ومسبح خارجي يعمل على مدار السنة، وحديقة وغرفة ألعاب وغيرها من المرافق.

وقال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي والمدير العام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن «دبي وجهة عالمية تمتاز بالتنوّع الكبير في المنتجات التي تقدمها للسياح والتي تناسب مختلف الميزانيات»، لافتاً إلى أن سوق دبي الفندقية تضم أكثر من 150 ألف غرفة تتنوّع من الغرف الفاخرة والمتوسطة والصغيرة إلى جانب وحدات بيوت العطلات.

وذكر خوجلي، أن دبي وجهة سياحية شهيرة للغاية خلال مناسبة رأس السنة وتستقطب السياح من مختلف أرجاء العالم، والزوار الذين يرغبون في قضاء عطلات فاخرة في الإمارة خلال هذه المناسبة، مضيفاً أن «الطلب على السياحة الفاخرة في دبي، يواصل تسجيل معدلات قوية في ظل مستويات الإقبال الكبيرة».

وقال إن «السوق الفندقية تسجل معدلات إشغال عالية طوال العام، تصل إلى مستويات كبيرة خلال ديسمبر الجاري، بالتزامن مع موسم الأعياد ومناسبة رأس السنة».

وأضاف مندوب مبيعات في شركة لبيوت العطلات، فضل عدم ذكر اسمه، إن «شركته طرحت عدداً من الشقق والفلل لمناسبة رأس السنة بأسعار تصل إلى 30 ألف درهم»، مشيراً إلى أنه تم حجز ست وحدات منها في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، لافتاً إلى أن «الطلب على هذه الوحدات مرتفع كونها تحجز خلال فترة قصيرة من عرضها للإيجار».

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة الريس للسفريات - مجموعة الريس»، محمد جاسم الريس، إن «دبي محط أنظار الملايين حول العالم، خصوصاً خلال مناسبة رأس السنة»، مشيراً إلى أن الطلب المرتفع على الإمارة يجعلها في مقدمة الوجهات السياحية على الدوام.

ولفت الريس، إلى أن الإمارة تحتضن آلاف الغرف الفندقية من مختلف الفئات، بدءاً من النجمة الواحدة إلى المنشآت الفاخرة من فئة خمس نجوم، وصولاً إلى بيوت العطلات التي توفر للسياح منتجات متنوّعة تلبي مختلف ميزانياتهم، موضحاً أن «التنوّع في المنتج السياحي بدبي ميزة مهمة للغاية».

وبخصوص طرح وحدات «بنتهاوس» وشقق وفلل فاخرة للإيجار ضمن نظام بيوت العطلات خلال مناسبة رأس السنة، قال الريس، إن «الطلب الكبير على هذه الوحدات، هو الذي يحدد الأسعار بالدرجة الأولى»، مشيراً إلى أن هذه الوحدات، وعددها ليس بقليل، تتركز في مناطق حيوية تتيح إطلالات رائعة على أفق دبي، خصوصاً في نخلة جميرا ووسط مدينة دبي وغيرها من المواقع، لافتاً إلى أن «هذه الوحدات فاخرة، وتصل أسعارها إلى ملايين الدراهم، وتمتد على مساحات كبيرة وتتيح العديد من الخدمات والمرافق للضيوف الراغبين في قضاء ليلة رأس السنة في دبي».

الغرف الفندقية

تحتضن دبي آلاف الغرف الفندقية من مختلف الفئات، بدءاً من النجمة الواحدة إلى المنشآت الفاخرة من فئة خمس نجوم، وصولاً إلى بيوت العطلات التي توفّر للسياح منتجات متنوّعة تلبي مختلف ميزانياتهم.