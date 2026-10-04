15 يوماً لإصدار ترخيص «بيوت العطلات» في أبوظبي  

حدد «دليل بيوت العطلات في أبوظبي»، الصادر عن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أنواع الوحدات التي يجوز ترخيصها وتشغيلها كبيوت عطلات، وشروط وإجراءات الترخيص والتشغيل والتفتيش، إلى جانب المتطلبات الفنية ومتطلبات السلامة والإفصاح عن الإيرادات والجزاءات المقررة في حال المخالفة.

وأوضح الدليل، أنه يجوز ترخيص الوحدة وتشغيلها كبيت عطلات إذا كانت تندرج ضمن إحدى فئات الإقامة المحددة فيه، وتشمل الشقق السكنية الواقعة في المباني السكنية أو متعددة الاستخدامات، والمنازل المستقلة، والفلل المستقلة، والمزارع، بما في ذلك الملحقات المخصصة لإقامة النزلاء، والكرفانات، والوحدات العائمة والمنازل العائمة المعتمدة لأغراض الإقامة، إضافة إلى أي وحدة أخرى توافق الإدارة المعنية على استخدامها لممارسة نشاط بيوت العطلات.

إصدار الترخيص

وحدد الدليل، الذي تم تحديثه في 15 سبتمبر، مدة إصدار ترخيص بيت العطلات، موضحاً أن الترخيص يصدر خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص المكتمل واستيفاء جميع شروط الإصدار وفقاً لهذا الدليل وأي تشريعات أو متطلبات أخرى تصدرها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي من وقت لآخر.

وأوضح أنه بالنسبة إلى الوحدات غير الشقق، تحتسب هذه المدة من تاريخ تقديم طلب الترخيص المكتمل، واعتماد التفتيش الموقعي الإلزامي، وسداد جميع الرسوم المطلوبة بالكامل.

أما بالنسبة إلى الشقق، فتحتسب المدة من تاريخ تقديم طلب الترخيص المكتمل وسداد جميع الرسوم المطلوبة بالكامل، وفقاً للإجراءات المبينة في القسم «ب»، ويجوز إصدار ترخيص بيت العطلات قبل استكمال التفتيش الموقعي الإلزامي، وفقاً للإجراءات المحددة في القسم ذاته.

وذكر الدليل أن ترخيص بيت العطلات يتضمن المعلومات الأساسية التالية: اسم المالك، ومدة سريان الترخيص، ورقم أو مرجع طلب الترخيص، وبيانات الاتصال، والمواصفات الأساسية للوحدة.

وبحسب الدليل، يجوز أن تقع بيوت العطلات في أي منطقة ضمن الإمارة، بعد الحصول على الموافقات المنصوص عليها فيه، مع مراعاة أي قيود تتعلق بالموقع أو تقسيمات استخدام الأراضي تفرضها الجهات المختصة.

وتشمل المناطق المسموح بها المناطق الحرة، ومناطق التطوير الخاصة، والمجمعات السكنية ومتعددة الاستخدامات، والمراكز التجارية، والأراضي الزراعية والمزارع، والمراسي المخصصة أو المواقع المائية المخصصة للوحدات العائمة والمنازل العائمة، بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة.

طلب التراخيص

وحدد الدليل الفئات التي يحق لها التقدم بطلب الترخيص، إذ يجوز للمالك، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، التقدم بطلب الحصول على ترخيص بيت عطلات وفق الشروط المحددة.

ويجوز للشخص الطبيعي التقدم بطلب إذا كانت الوحدة مملوكة لفرد واحد، أو لشخصين أو أكثر على الشيوع، على أن يكون مقدم الطلب مخولاً قانوناً بتقديم طلب الترخيص والتصرف نيابة عن باقي المالكين.

كما يجب أن يستوفي الشخص الطبيعي الحد الأدنى للسن المحددة بموجب القرار المعمول به والصادر عن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، فيما يقتصر عدد تراخيص بيوت العطلات التي يجوز للشخص الطبيعي الحصول عليها على ستة تراخيص كحد أقصى في أي وقت.

ووضع الدليل شروطاً للمشغل المفوض، إذ يجوز للمشغل المفوض، سواء كان شخصاً طبيعياً أو منشأة، التقدم بطلب للحصول على ترخيص بيت عطلات فقط إذا قدم المالك تفويضاً خطياً أو اتفاقية موقعة رسمياً تمنحه الحق في إدارة الوحدة وتشغيلها كبيت عطلات ومزاولة النشاط المتعلق بها، وفقاً للتشريعات المعمول بها.

ولا يجوز للمشغل المفوض إدارة الوحدة أو تشغيلها أو تسويقها كبيت عطلات ما لم يكن لديه تفويض سارٍ ونافذ من المالك، كما يجب على المالك اعتماد التفويض من خلال قناة تقديم الطلبات المعتمدة وإسناد الوحدة رسمياً إلى المشغل المفوض.

ويتضمن التفويض بيان الترتيبات المالية بين الأطراف، بما في ذلك توزيع الإيرادات، وتحديد مسؤولية كل طرف عن التكاليف التشغيلية، والمبالغ المستحقة للمالك من المشغل المفوض، وآلية ومواعيد سدادها، والتعويض المستحق في حال التأخر في السداد أو الإخلال به.

متطلبات السلامة

ويشترط الدليل للحصول على ترخيص بيت عطلات أو تجديده، استيفاء الوحدة الحد الأدنى من المتطلبات الفنية ومتطلبات السلامة وقابلية الإشغال، بما يضمن توفير إقامة آمنة وعملية ومناسبة للنزلاء، والتزام الوحدة بالمعايير المعتمدة من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والجهات المختصة الأخرى في الإمارة.

وتشمل متطلبات السلامة من الحريق الحصول - إذا كان ذلك مطلوباً - على موافقة أو شهادة عدم ممانعة من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، والحصول على شهادة وقاية وسلامة من الحريق سارية المفعول وتجديدها دورياً وفقاً للإجراءات المعتمدة.

الإفصاح عن الإيرادات

وفي ما يتعلق بالرسم السياحي، يخضع نشاط بيوت العطلات في الإمارة للوائح الرسم السياحي الصادرة عن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والتي تنظم مراقبة الإيرادات والإفصاح عنها وتحصيل الرسم السياحي وتوريده.

ويلتزم كل مرخّص له بالاحتفاظ بسجلات ودفاتر محاسبية كاملة ودقيقة وفقاً للأصول المحاسبية المعتمدة، والاحتفاظ بجميع المستندات المالية والوثائق المؤيدة لكل حجز، بما في ذلك فواتير النزلاء، وتأكيدات الحجوزات، وسجلات وإيصالات السداد، ووثائق إثبات هوية النزلاء، ومستندات استرداد المبالغ أو إلغاء الحجوزات، وأي مستندات أخرى تطلبها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

التأجير والإعلان

ويلتزم المرخّص له، عند إدارة وتشغيل بيوت العطلات، بالتقيد بجميع القوانين واللوائح المعمول بها في الإمارة، والاحتفاظ بسجلات ورقية وإلكترونية واضحة وكاملة تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بنشاط بيت العطلات.

كما يتعين اتخاذ التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة لحماية البيانات الشخصية للنزلاء والزوار والمحافظة على سريتها وسلامتها، وتزويد النزلاء بمعلومات دقيقة وكاملة، وضمان الصيانة الدورية لبيت العطلات، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه دون تحميل النزيل أي رسوم إضافية مقابلها.

ويجب تأجير بيت العطلات بالكامل كوحدة واحدة على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري، ولا يجوز تأجير الغرف أو الأسرّة بشكل منفصل، ما لم تمنح دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي استثناءً خاصاً بذلك.

ولا يجوز إدراج بيت العطلات أو الإعلان عنه على أي موقع إلكتروني أو منصة رقمية دون الحصول على ترخيص بيت عطلات ساري المفعول صادر عن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مع التأكد من عرض رقم الترخيص الصحيح بشكل واضح في جميع صفحات الإدراج أو الإعلان.

ويلتزم مزودو منصات الحجز والحجوزات الرقمية باشتراط حصول كل بيت عطلات مدرج على المنصة على ترخيص ساري المفعول، وتوفير خانة إلزامية لإدخال رقم الترخيص، وضمان ظهوره بشكل واضح للمستخدمين، والتحقق من صحة الرقم، وإزالة أي إدراج لوحدة غير مرخصة خلال 30 يوماً من تاريخ استلام الإشعار الصادر عن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

الشكاوى والجزاءات

وفي ما يتعلق بالشكاوى، يجب تقديمها عبر القنوات الحكومية الرسمية في أبوظبي، بما في ذلك منصة «تم» أو مركز اتصال حكومة أبوظبي «800555» أو أي قنوات أخرى تحددها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وتحال الشكاوى المقدمة عبر هذه القنوات إلى الدائرة للمراجعة والمتابعة.

ويجوز للدائرة التواصل مع المرخّص له لطلب إيضاحات أو مستندات داعمة أو لمحاولة تسوية الشكوى ودياً، كما يجوز لها، بحسب طبيعة الشكوى وعند الحاجة، إجراء تفتيش على بيت العطلات للتحقق من صحة الوقائع الواردة فيها.

وإذا تبين من نتائج التفتيش وجود مخالفة، جاز للدائرة تطبيق الجزاءات ذات الصلة.

ويجوز لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها وتكرارها، فرض واحد أو أكثر من ستة جزاءات إدارية، تشمل توجيه إشعار شفهي أو كتابي، وتوجيه إنذار رسمي، وإخضاع المرخّص له لإشراف مالي أو إداري أو فني، والإيقاف المؤقت لنشاط بيت العطلات، وإلغاء أو سحب ترخيص بيت العطلات، أو الإغلاق المؤقت أو الدائم لبيت العطلات.

التفتيش الموقعي

حدد «دليل بيوت العطلات في أبوظبي» إجراءات التفتيش، إذ تخضع جميع الوحدات لمتطلبات تشمل تسجيل وحجز موعد لتفتيش الوحدة من خلال قناة تقديم الطلبات، والتأكد من أن الوحدة شاغرة ويسهل الوصول إليها ونظيفة وآمنة ومجهزة بالكامل، ومتوافقة مع المتطلبات الفنية ومتطلبات السلامة ومعايير صلاحية السكن والمتطلبات التشغيلية الواردة في الدليل.

كما يتعين الاحتفاظ بجميع الوثائق المطلوبة وتقديمها عند الطلب لأغراض التحقق، وتمكين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي من إجراء تفتيش موقعي إلزامي للتحقق من استيفاء متطلبات السلامة، واكتمال تجهيزات الوحدة وتأثيثها، والجاهزية التشغيلية، ومدى ملاءمة نوع الوحدة وموقعها لممارسة نشاط بيوت العطلات، ودقة جميع المعلومات المقدمة.

ويجوز لمفتشي الدائرة زيارة بيوت العطلات للتحقق من استيفاء المتطلبات التشريعية والمعايير الفنية ومتطلبات السلامة والمعايير التشغيلية، ومراجعة الشكاوى المقدمة عبر منصة «تم» ومركز اتصال حكومة أبوظبي «800555» أو أي قنوات أخرى تعتمدها الدائرة.

كما يجوز للمفتشين التحقق من معالجة المخالفات أو أوجه القصور التي سبق رصدها، والتحقيق في البلاغات أو الحوادث المقدمة من الجهات المختصة أو الأفراد.

• يجوز ترخيص الوحدة وتشغيلها كبيت عطلات إذا كانت تندرج ضمن إحدى فئات الإقامة المحددة.

• 6 جزاءات إدارية يجوز لـ«سياحة أبوظبي» فرض أحدها أو أكثر، بحق مخالفي تشغيل بيوت العطلات.