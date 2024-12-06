دبي الأولى بالإشغال الفندقي في قائمة أكبر وجهات السياحة العالمية

تصدرت دبي قائمة أكبر وأبرز الوجهات السياحية في العالم من حيث مستويات الإشغال الفندقي خلال نوفمبر 2024، مسجلة أداءً قوياً مع وصول المعدل العام لإشغال المنشآت الفندقية في الإمارة إلى 84.6%، وفقاً لبيانات صادرة عن شركة «أماديوس» المتخصصة في خدمات وحلول تكنولوجيا السياحة والسفر.

وبحسب بيانات للشركة عن أداء أبرز وأكبر الوجهات السياحية في العالم، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، واصلت دبي تسجيل معدلات أداء قوية طوال نوفمبر 2024، حيث سجل يوما السادس والسابع من الشهر، أعلى معدل للإشغال بلغ 92.5%، و91.5% على التوالي، فيما شهد الأسبوعان الأول والثاني من الشهر ذاته أعلى المعدلات.

واستضافت دبي، خلال نوفمبر العديد المؤتمرات والمعارض، فضلاً عن الفعاليات والأنشطة الثقافية، بما في ذلك معرض «غلفود للتصنيع» المتخصص في قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات، ومعرض «الخمسة الكبار»، و«منتدى دبي للمستقبل»، فضلاً عن «منتدى المرأة العالمي - دبي 2024» وغيرها.

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، بنهاية أكتوبر الماضي، أكثر من 152.5 ألف غرفة فندقية ضمن 827 منشأة فندقية، مقابل نحو 149 ألف غرفة فندقية ضمن 818 منشأة في نهاية أكتوبر 2023.

وكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين، التي أظهرت استقطاب الإمارة 14.96 مليون سائح دولي خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الجاري (نحو 15 مليون سائح)، مقارنة بـ13.9 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 8%.

وأظهرت بيانات أولية أن قطاعَي الطيران والسياحة في دبي يتجهان إلى تسجيل أداء قياسي هو الأعلى على الإطلاق، مع مواصلة القطاعين تحقيق مكاسب قوية ومعدلات نمو متسارعة، مقارنة بمستويات العام الماضي.