منافذ بيع تطرح تخفيضات حتى 70% بمناسبة عيد الاتحاد

أطلقت منافذ لتجارة التجزئة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات، عروض تخفيضات على سلع مختلفة، بنِسَب تراوح بين 20 و70%.

ورصدت «الإمارات اليوم»، خلال جولة ميدانية في منافذ بيع، شمول العروض منتجات متنوعة لسلع غذائية وغير غذائية، فضلاً عن عروض الأجهزة الإلكترونية.

وفيما طالب مستهلكون بالتوسع في العروض، والعمل على تنويعها بين منافذ البيع بشكل أكبر، قال مسؤولو منافذ إن معظم العروض ستستمر حتى نهاية إجازة عيد الاتحاد، فيما تبقى عروض أخرى إلى فترات أطول بعد العطلة.

وتفصيلاً، قال المستهلك، يوسف ناجي، إن عروض التخفيضات التي طرحتها منافذ بيع بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات، مفيدة للأسر بشكل عام، لكنه شدد على أهمية التوسع في العروض لتشمل عدداً أكبر من المنافذ، مع زيادتها والتنويع فيها.

وأفاد المستهلك، سمير مصطفى، بأن التخفيضات لاتزال تتركز في عدد من منافذ البيع الكبيرة، داعياً إلى توسّعها إلى منافذ الـ«سوبرماركت» المتوسطة والصغيرة، لاسيما أنها تواكب فترة إجازة عيد الاتحاد التي تشهد طلباً استهلاكياً كبيراً نوعاً ما.

وذكرت المستهلكة، ليلى حامد، أن التوسع في العروض المطروحة بين عدد أكبر من المنافذ يزيد أهميتها ويدعم تنوع السلع المطروحة، ما يزيد من استفادة المستهلكين من العروض.

من جهته، قال مدير إدارة الاتصال بمجموعة «اللولو التجارية»، ناندا كومار، إن «المجموعة أطلقت عبر منافذها عروض تخفيضات بنسب تصل إلى 70%، وتشمل عدداً من السلع الغذائية والاستهلاكية والأجهزة الإلكترونية».

وأضاف أنه «في إطار الاحتفاء بعيد الاتحاد الـ53، تركز المجموعة ضمن عروضها على المنتجات المصنّعة في دولة الإمارات بمختلف المجالات»، مشيراً إلى أن العروض ستستمر حتى نهاية إجازة عيد الاتحاد.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الشارقة»، ماجد الجنيد، إن «التعاونية طرحت عروض تخفيضات موسعة بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات، عبر حملات شملت مبادرات مختلفة»، موضحاً أن «التخفيضات التي بدأت من 14 نوفمبر وتستمر إلى 13 ديسمبر، تشمل نحو 1000 سلعة في مختلف منافذ التعاونية».

وأضاف الجنيد أن «تعاونية الشارقة» وفّرت مخزوناً كافياً من السلع المشمولة بالتخفيضات، بالتنسيق مع شركات التوريد، مشيراً إلى أن تلك العروض ستتيح للأسر المستهلكة الحصول على مستلزماتها بأسعار منخفضة، عبر التسوق من فروع «التعاونية» أو من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك في أوقات مختلفة، خلال فترات العروض التي طرحتها التعاونية مبكراً.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن التعاونية طرحت عروضاً موسّعة بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 للدولة، لافتاً إلى أن الاحتفاء بالمناسبة شمل إطلاق حملة تخفيضات تبدأ في 28 نوفمبر الجاري، وتستمر إلى الثامن من ديسمبر المقبل، إلى جانب جوائز قيمة وقسائم شرائية للمستهلكين.

وأضاف أن حملة التخفيضات تشمل 600 سلعة غذائية أساسية وغير غذائية، بخصومات تصل إلى 60% على سلع مختلفة.

وأشار إلى أن التعاونية طرحت في «اتحاد مول» سلسلة من الأنشطة والسحوبات والجوائز النقدية بمناسبة عيد الاتحاد، من 29 نوفمبر إلى الثاني من ديسمبر، حيث سيحظى 53 متسوقاً بفرصة الفوز بمبلغ 200 درهم في السحوبات الترويجية، و53 متسوقاً بفرصة الفوز بـ«بطاقة أفضل» بقيمة 200 درهم، وذلك بعد التسوق من فرع التعاونية في «اتحاد مول»، فضلاً عن حصول المتسوق على قسيمة شرائية بقيمة 53 درهماً عند إنفاقه 500 درهم في فرع «اتحاد مول».