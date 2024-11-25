الذهب يرتفع حتى 18.5 درهماً للغرام.. ومتعاملون يُقبلون على الشراء «تحوطاً»

عاودت أسعار الذهب ارتفاعاتها، في نهاية الأسبوع الماضي، عقب سلسلة انخفاضات خلال الأسابيع الماضية، لتسجل زيادات بقِيَم كبيرة راوحت بين 14.25 و18.5 درهماً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقَي دبي والشارقة.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» إن تأثيرات الزيادات السعرية الكبيرة التي سجلها المعدن الأصفر انعكست في الأسواق، عبر تراجع الطلب على السبائك والعملات الذهبية، لافتين إلى أن عودة الذهب للارتفاع عقب نحو ثلاثة أسابيع من الانخفاضات السعرية، دفعت متعاملين لشراء هدايا المشغولات «تحوطاً» لتزايد وتيرة الارتفاعات بمعدلات أكبر خلال الفترة المقبلة.

وقال مدير «شركة دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان: «دفعت عودة أسعار الذهب للارتفاعات بمعدلات كبيرة عقب سلسلة انخفاضات، بعض المتعاملين إلى شراء هدايا المشغولات الذهبية تحوطاً لأي ارتفاعات سعرية إضافية متوقعة».

وكشف أن «الارتفاعات الكبيرة في أسعار المعدن الأصفر حدّت من الطلب على منتجات السبائك والعملات الذهبية، خصوصاً أن هذه الزيادات السعرية تعد من ضمن أكبر الارتفاعات الأسبوعية التي سجلها الذهب خلال الفترات الماضية».

من جهته، قال مدير محل «ماشو لتجارة الذهب والمجوهرات»، راج باهي، إن «الزيادات السعرية التي سجلها الذهب أخيراً تعد ضمن الأعلى خلال الفترات الأخيرة، ما انعكس بشكل سريع على الأسواق، عبر تراجع الطلب على السبائك والعملات».

وتابع: «بعض التعاملات في الأسواق كانت على هدايا المشغولات الذهبية، من قبيل التحوط من قبل بعض المتعاملين الذين يتوقعون تسجيل مزيد من الارتفاعات خلال الفترات المقبلة».

في السياق نفسه، قال المدير التنفيذي في شركة «إمارتس مينتينج»، مباشر حسين، رداً على استفسار حول تراجع الطلب على السبائك والعملات الذهبية: «الطلب على منتجات السبائك الذهبية يرتبط بشكل كبير بتسجيل تراجعات سعرية محفزة، وبالتالي فمن الطبيعي أن يتراجع الطلب عند ارتفاع أسعار الذهب بمعدلات كبيرة».

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، في نهاية الأسبوع الماضي، 329.25 درهماً، بارتفاع قيمته 18.5 درهماً، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً مبلغ 305 دراهم، بزيادة قدرها 16.25 درهماً.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 295.5 درهماً بارتفاع بلغ 16.5 درهماً، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 253 درهماً بزيادة بلغت 14.25 درهماً.